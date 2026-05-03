Cảnh sát dẫn xe vào làn khẩn cấp để giảm ùn tắc trên đường cao tốc TPHCM - Trung Lương

Ngày 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30-4, lượng phương tiện từ các tỉnh miền Tây di chuyển về TPHCM rất lớn. Lực lượng chức năng nỗ lực điều tiết để giảm ùn tắc giao thông.

Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) sử dụng xe mô tô dẫn phương tiện di chuyển vào làn xe khẩn cấp. Clip: NGỌC PHÚC

Ghi nhận lúc 15 giờ cùng ngày, trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương, hướng về TPHCM, lượng phương tiện lưu thông rất lớn nên di chuyển chậm.

Đại diện Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 7, Phòng 6 - Cục Cảnh sát giao thông (Đội 7) cho biết, chiều cùng ngày, lượng xe trên tuyến cao tốc TPHCM - Trung Lương lưu thông với mật độ rất cao, các phương tiện di chuyển chậm hướng về TPHCM.

Nhằm điều tiết giao thông, Đội 7 sử dụng xe mô tô dẫn phương tiện di chuyển vào làn xe khẩn cấp từ 17 giờ đến 24 giờ để giải tỏa áp lực giao thông, bảo đảm dòng xe di chuyển liên tục, hạn chế ùn ứ.

Đội 7 sử dụng xe mô tô dẫn phương tiện di chuyển vào làn xe khẩn cấp từ 17 giờ đến 24 giờ ngày 3-5 để giải tỏa áp lực giao thông. Ảnh: NGỌC PHÚC

Đối với hướng ngược lại từ TPHCM đi miền tây, các phương tiện không được di chuyển vào làn xe khẩn cấp.

Sau khung giờ nói trên, phương tiện di chuyển theo quy định.

* Tại Tây Ninh, từ sáng sớm cùng ngày, người dân tranh thủ trở lại TPHCM khiến quốc lộ 1 và các trục kết nối về TPHCM đông đúc. Dòng xe nối đuôi nhau di chuyển liên tục, song không xảy ra tình trạng kẹt xe kéo dài.

Ngày 3-5, một số đoạn thuộc quốc lộ 1, qua địa phận tỉnh Tây Ninh ghi nhận tình trạng ùn ứ cục bộ nhưng không nghiêm trọng. Ảnh: QUANG VINH

Đến trưa, lưu lượng phương tiện giảm dần, giao thông thông thoáng hơn. Tuy nhiên, xuất hiện mưa nhỏ khiến việc di chuyển của người dân có phần mệt mỏi, nhất là với người đi đường dài.

Từ chiều đến tối, lượng xe tăng trở lại. Tại một số nút giao như khu vực cầu Bến Lức, ngã tư Long Kim, mật độ phương tiện tăng cao khiến giao thông ùn ứ nhẹ trong vài thời điểm.

Nhìn chung, trong ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện tăng nhưng tình hình giao thông được kiểm soát, không xảy ra kẹt xe kéo dài trên các tuyến cửa ngõ về TPHCM.

NGỌC PHÚC - QUANG VINH