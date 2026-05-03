Số ca cấp cứu do tai nạn giao thông giảm trong kỳ nghỉ lễ 30-4

Trong 4 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, trung bình mỗi ngày, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận khoảng 166 ca cấp cứu, trong đó, số ca liên quan tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính tới sáng 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu không ghi nhận ca tử vong hay tình huống cấp cứu hàng loạt

Là bệnh viện tuyến cuối ở trung tâm du lịch biển phía Đông TPHCM, trong kỳ nghỉ này, trung bình mỗi ngày, bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp nhận khoảng 166 ca cấp cứu, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng ngày 30-4, Khoa Cấp cứu của bệnh viện tiếp nhận tới 186 ca.

Số ca cấp cứu có xu hướng tăng so với năm trước nhưng các ca tai nạn giao thông lại giảm khoảng 30%. Trong kỳ nghỉ, bệnh viện cũng không ghi nhận ca tử vong hay tình huống cấp cứu hàng loạt.

BS Nguyễn Thị Hương, Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cho biết, dù áp lực gia tăng nhưng hệ thống y tế của bệnh viện vẫn duy trì hoạt động ổn định.

“Các trường hợp cấp cứu chủ yếu là bệnh lý nội khoa, có thể do thay đổi thời tiết. So với năm ngoái, tỷ lệ bệnh nhân tai nạn giao thông giảm rất nhiều, là tín hiệu tích cực cho thấy kỳ nghỉ lễ diễn ra an toàn”, BS Hương nói.

Dịp lễ năm nay, điều kiện đi lại của du khách tại khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước đây) bớt quá tải, kẹt xe và an toàn hơn khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu được đưa vào vận hành tạm, giảm áp lực cho quốc lộ 51.

