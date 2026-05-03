4 ngày nghỉ lễ, 95 người tử vong do tai nạn giao thông

Dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 năm nay, toàn quốc xảy ra gần 180 vụ tai nạn giao thông khiến 95 người tử vong.

Lực lượng cảnh sát giao thông thực hiện nhiệm vụ trong dịp nghỉ lễ. Ảnh: CACC

Chiều 3-5, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin, trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 177 vụ tai nạn giao thông, làm chết 95 người, bị thương 114 người. So với cùng thời điểm năm trước giảm 72 vụ, giảm 35 người chết và giảm 65 người bị thương.

Các vụ tai nạn giao thông chủ yếu xảy ra trên tuyến đường bộ (176 vụ) khiến 94 người chết.

Cũng trong 4 ngày nghỉ lễ, công an các địa phương phát hiện hơn 53.800 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý. Qua đó, tạm giữ 277 xe ô tô, hơn 13.000 xe mô tô; tước hơn 1.400 giấy phép lái xe và trừ điểm trên giấy phép lái xe gần 8.000 trường hợp.

Ngoài ra, công an phát hiện hơn 11.400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 21 trường hợp vi phạm về ma túy.

Trong dịp nghỉ lễ, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện hơn 1.600 trường hợp vi phạm, đã lập biên bản xử lý 275 trường hợp và tước giấy phép lái xe 3 trường hợp.

ĐỖ TRUNG