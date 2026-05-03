Cửa ngõ Thủ đô ùn ứ nhưng không “thất thủ” trong chiều cuối cùng của kỳ nghỉ lễ

Chiều 3-5, ngày cuối của kỳ nghỉ lễ 30-4, lượng phương tiện trở lại Hà Nội tăng cao khiến nhiều tuyến cao tốc, vành đai dẫn vào nội thành bị quá tải.

Tuyến quốc lộ 1 qua Thường Tín đông nghẹt phương tiện

Tại khu vực phía Nam TP Hà Nội, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ hướng về Vành đai 3, từ khoảng 16 giờ, lượng phương tiện hướng vào nội đô bắt đầu tăng, khiến một số điểm ùn tắc.

Để giảm áp lực giao thông trên tuyến cao tốc này, lực lượng CSGT đã tổ chức phân luồng phương tiện di chuyển sang quốc lộ 1, nên đoạn qua Thường Tín xảy ra ùn ứ cục bộ.

Ở khu vực phía Bắc, trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và cao tốc Hải Phòng, Quảng Ninh hướng về Hà Nội, lượng phương tiện cũng rất đông. Đặc biệt, từ Km0 đến Km65 của tuyến Nội Bài - Lào Cai hướng về Hà Nội xảy ra ùn tắc kéo dài do có va chạm giao thông.

Đối với nội thành, một số tuyến đường như Vành đai 3 trên cao, Nguyễn Xiển, Giải Phóng, Cổ Linh, Võ Chí Công… lượng phương tiện tăng hơn so với đầu giờ chiều, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Tuyến đường phía dưới Vành đai 3 trên cao đông kín phương tiện

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội, do chủ động triển khai đồng bộ các phương án phân luồng, điều tiết giao thông từ xa, tập trung tại các cửa ngõ trọng điểm nên chiều 3-5, dù lượng phương tiện di chuyển về Hà Nội tăng cao nhưng tình hình giao thông vẫn được kiểm soát, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Trước đó, tối 2-5, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và đường Vành đai 3 trên cao xảy ra ùn tắc kéo dài khoảng 2km, nên lực lượng chức năng phải tạm đóng đường dẫn lên Vành đai 3 trên cao.

MINH KHANG