Người dân trở lại TPHCM sau nghỉ lễ, giao thông thông suốt

Sau 3 ngày nghỉ lễ 30-4 và 1-5, chiều 3-5, dòng người từ các tỉnh, thành trên cả nước bắt đầu quay trở lại TPHCM để chuẩn bị cho tuần làm việc, học tập mới.

Ghi nhận tại các cửa ngõ ra vào thành phố cho thấy, lưu lượng phương tiện gia tăng đáng kể so với ngày thường. Tuy nhiên, nhờ sự chủ động trong công tác điều tiết, phân luồng, tình hình giao thông nhìn chung vẫn được kiểm soát ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài như lo ngại.

Hành khách trở lại TPHCM tại bến xe Miền Tây. Ảnh: QUỐC HÙNG

Tại khu vực cửa ngõ phía Tây, trên tuyến quốc lộ 1 hướng về bến xe Miền Tây và các tuyến kết nối cao tốc TPHCM – Trung Lương, phương tiện tăng cao từ trưa đến chiều. Dòng xe nối dài, di chuyển chậm tại một số thời điểm.

Trên tuyến cao tốc TPHCM – Trung Lương (hướng về TPHCM), phương tiện đông đúc, nhiều đoạn lưu thông chậm do lưu lượng tăng đột biến. Dù vậy, nhờ lực lượng CSGT túc trực, điều tiết kịp thời, giao thông vẫn duy trì thông suốt, không xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Không khí tại bến xe Miền Tây trở nên nhộn nhịp từ đầu giờ chiều khi hàng ngàn hành khách mang theo hành lý trở lại thành phố sau kỳ nghỉ. Khu vực nhà chờ, bãi đón taxi, xe buýt luôn đông người, song trật tự được giữ vững.

Theo ông Trần Nhân Hậu, Trưởng Phòng Điều hành bến xe Miền Tây, trong ngày 3-5, bến ghi nhận khoảng 1.500 lượt xe cập bến, vận chuyển hơn 38.000 hành khách từ các tỉnh miền Tây về TPHCM. Nhờ chủ động bố trí phương tiện, phân luồng hợp lý, hoạt động đón trả khách diễn ra thông suốt, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ.

Hành khách trở lại TPHCM sau kỳ nghỉ lễ. Ảnh: QUỐC HÙNG

Ở cửa ngõ phía Đông, tại bến xe miền Đông mới (phường Long Bình), lượng hành khách từ các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên tăng mạnh trong hai ngày cuối kỳ nghỉ. Cụ thể, ngày 2-5 có khoảng 450 lượt xe với hơn 6.000 hành khách về bến; ngày 3-5 tăng lên khoảng 470 lượt xe, phục vụ gần 7.000 hành khách. Lưu lượng hành khách tập trung đông vào khung giờ chiều tối, thời điểm nhiều người lựa chọn quay lại thành phố để kịp công việc vào ngày hôm sau.

Theo đại diện các bến xe, việc người dân chủ động sắp xếp thời gian di chuyển, trở lại thành phố rải rác từ trước đó đã góp phần giảm áp lực dồn vào ngày cuối kỳ nghỉ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện, nâng tần suất hoạt động, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong điều tiết giao thông, qua đó đảm bảo trật tự, an toàn.

Người dân từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Cùng thời điểm, tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, hoạt động khai thác đạt cao điểm của đợt nghỉ lễ. Trong ngày 3-5, tổng số chuyến bay đi và đến dự kiến lên tới 795 chuyến, phục vụ khoảng 136.800 lượt hành khách. Đáng chú ý, lượng khách quay trở lại TPHCM chiếm ưu thế rõ rệt, với khoảng 75.000 hành khách trên gần 400 chuyến bay hạ cánh, trong khi chiều đi chỉ hơn 61.700 lượt khách.

Tại nhà ga quốc nội, lưu lượng hành khách tăng mạnh, vượt 46.500 lượt, phân bổ giữa các nhà ga T1 và T3. Trong các khung giờ cao điểm, khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và băng chuyền hành lý luôn trong tình trạng đông đúc. Các hãng hàng không đã chủ động tăng chuyến, đồng thời phối hợp với sân bay điều phối lịch bay hợp lý nhằm hạn chế tình trạng quá tải cục bộ, đảm bảo an ninh, an toàn cho hành khách.

Phương tiện từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đại diện ngành hàng không cho biết, việc nhiều hành khách chủ động điều chỉnh lịch trình, quay lại thành phố sớm hơn trong các ngày trước đã góp phần giảm áp lực dồn vào ngày 3-5. Tuy vậy, đây vẫn là thời điểm căng thẳng nhất của đợt cao điểm, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị liên quan.

Trước tình hình lượng khách tăng cao, ngành hàng không khuyến cáo hành khách nên làm thủ tục trực tuyến trước chuyến bay từ 24 giờ thông qua website, ứng dụng của hãng hoặc nền tảng VNeID. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian mà còn góp phần giảm tải cho khu vực nhà ga trong các khung giờ cao điểm.

Phương tiện từ các tỉnh miền Tây trở lại TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Nhìn chung, dù lưu lượng phương tiện và hành khách tăng cao trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ, tình hình giao thông tại các cửa ngõ TPHCM vẫn được duy trì ổn định. Công tác tổ chức, điều hành hiệu quả đã góp phần giúp người dân trở lại thành phố thuận lợi, an toàn, không xảy ra ùn tắc kéo dài, tạo tiền đề cho hoạt động sản xuất, kinh doanh sớm trở lại nhịp bình thường.

QUỐC HÙNG