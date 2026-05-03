Khối không khí lạnh đang ảnh hưởng tới miền Bắc

Chiều 3-5, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia thông tin, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến một số nơi ở khu vực Đông Bắc bộ như Cao Bằng, Lạng Sơn và phía Bắc tỉnh Tuyên Quang. Tại các khu vực này, trời nhiều mây, gió mùa Đông Bắc đã xuất hiện.

Từ chiều tối và đêm 3-5, khối không khí lạnh tiếp tục mở rộng ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ (bao gồm Hà Nội), sau đó lan xuống Bắc Trung bộ và một số khu vực Trung Trung bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ảnh vệ tinh lúc 17 giờ ngày 3-5: Không khí lạnh đang di chuyển xuống miền Bắc nước ta. Chụp từ ứng dụng Z.E

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Bắc bộ phổ biến 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Khu vực Bắc Trung bộ phổ biến 21-24 độ C. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm 3-5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trời mát, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-22 độ C.

Một ổ mưa dông lớn tiếp tục xuất hiện ở phía Tây Nam Hà Nội. Chụp màn hình radar thời tiết lúc 17 giờ ngày 3-5

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia đã phát tin cảnh báo nguy cơ dông, lốc, sét và mưa đá tại Hà Nội tối 3-5, khi theo dõi ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết.

Về mưa dông, cơ quan khí tượng nhận định chiều tối và đêm 3-5, khu vực Bắc bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến 10-30mm, có nơi trên 70mm. Từ chiều tối 3-5 đến sáng 4-5, khu vực từ Nghệ An đến Huế có mưa rào, lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Sáng 3-5, công nhân điện lực khắc phục sự cố sau mưa dông tại tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: EVN MIỀN BẮC

Chiều 3-5, các chuyên gia khí tượng cho biết, một số khu vực trên cả nước đã và đang xuất hiện các ổ mưa dông cục bộ, như tại khu vực Tây Bắc bộ, khu vực Thanh Hóa - Nghệ An và lan dần ra đồng bằng Bắc bộ, trong đó có khả năng ảnh hưởng đến Hà Nội và các tỉnh lân cận. Một số điểm tại Tây Nguyên và Nam bộ cũng có mưa dông cục bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, từ ngày 4-5, nắng nóng diện rộng tại khu vực Nam bộ có xu hướng kết thúc.

PHÚC HẬU