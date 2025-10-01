Tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do phía Campuchia bàn giao

Ngày 1-10, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước (Đồng Tháp) tiếp nhận 38 công dân Việt Nam do Đồn Công an xuất nhập cảnh Vương quốc Campuchia bàn giao.

Các công dân hoàn tất các thủ tục cần thiết như: kiểm tra y tế, hành lý, kiểm tra thông tin cá nhân trước khi được tiếp nhận. Ảnh: Công an cung cấp

Qua phân loại, trong số 38 công dân có 30 nam và 8 nữ, chỉ 2 người có hộ chiếu hợp lệ; 4 trường hợp là người chưa thành niên. Đáng chú ý, có trường hợp Trần Văn C. (sinh năm 2002, ngụ tỉnh Thái Bình) đang bị cấm xuất cảnh nhưng vẫn vượt biên trái phép.

Theo Thượng tá Lê Hoàng Nghiêm, Trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Thường Phước, đơn vị đã phối hợp các lực lượng chức năng đưa nhóm công dân vào khu vực kiểm dịch y tế, kiểm tra hành lý, hàng hóa, đồng thời tiến hành điều tra ban đầu, hoàn chỉnh thủ tục pháp lý trước khi bàn giao cho công an các tỉnh, thành theo quy định.

Qua làm việc, đa số công dân khai nhận bị các đối tượng dụ dỗ vượt biên trái phép sang Campuchia để làm việc trong các casino trá hình hoặc trung tâm lừa đảo trực tuyến do người nước ngoài điều hành. Nhiều người cho biết bị quản lý chặt chẽ, cưỡng bức lao động, thậm chí tra tấn nếu không đạt chỉ tiêu.

Trong số các trường hợp được giải cứu, tỉnh Đồng Tháp có hai người là N.T.D.M. (sinh năm 2006) và H.V.T. (sinh năm 1994). Ngoài ra, trường hợp em C.T.T.L. (13 tuổi, ngụ TPHCM) đặc biệt gây chú ý khi phải nghỉ học sớm, đi làm thuê phụ giúp gia đình nhưng bị các đối tượng dụ dỗ xuất cảnh trái phép, rồi rơi vào tay nhiều đường dây lừa đảo, bị đánh đập, chích điện trong suốt nhiều tháng.

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy 36/38 công dân vượt biên trái phép qua đường mòn, lối mở tại các tỉnh giáp biên giới, không có trường hợp nào xuất cảnh qua địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

NGỌC PHÚC