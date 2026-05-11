Công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đặt người dân vào vị trí trung tâm

Ngày 11-5, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp thứ 2, kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhấn mạnh yêu cầu không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ tiến độ. Dự án nào đã được quyết nghị thì phải có đơn vị, có người chịu trách nhiệm đến cùng.

Đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội phát biểu tại kỳ họp thứ 2 của HĐND TP Hà Nội. Ảnh: BẢO CHI

Theo đồng chí Trần Đức Thắng, Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 đã được Quốc hội khóa XVI thông qua ngày 23-4, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7; trong đó có một số nội dung có hiệu lực ngay từ ngày được thông qua. Cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, Hà Nội đang đứng trước thời cơ lớn để phát triển đột phá trong giai đoạn mới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nêu rõ, yêu cầu đặt ra là thành phố không được chậm trong thể chế hóa, không lúng túng trong tổ chức thực hiện, không để khoảng trống pháp lý làm chậm các nhiệm vụ phát triển. Vì vậy, kỳ họp lần này có ý nghĩa đặc biệt, là kỳ họp đầu tiên cụ thể hóa các quy định của Luật Thủ đô năm 2026, chuyển hóa các cơ chế đặc thù thành nguồn lực phát triển cụ thể cho Thủ đô.

Đồng chí Trần Đức Thắng đề nghị các đại biểu HĐND TP Hà Nội thảo luận thẳng thắn, dân chủ, tập trung vào những vấn đề lớn để nghị quyết phải rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ nguồn lực, rõ tiến độ, rõ sản phẩm; ban hành là thực hiện được ngay, không để nghị quyết nằm trên giấy.

Đối với nhóm nội dung tổ chức thi hành Luật Thủ đô, thành phố phải xây dựng ngay hệ thống văn bản cụ thể, đồng bộ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Tinh thần là không cầu toàn kéo dài, nhưng tuyệt đối không làm sơ sài; không để vướng mắc thủ tục trở thành lý do chậm triển khai luật.

Với các dự án theo Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án lớn, quan trọng của Thủ đô, đồng chí Trần Đức Thắng yêu cầu phải biến cơ chế đặc thù thành tiến độ cụ thể trên công trường.

Khi xem xét chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư, HĐND TP Hà Nội cần đặc biệt quan tâm 5 vấn đề: sự cần thiết, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng cân đối nguồn lực, tiến độ thực hiện và trách nhiệm của cơ quan chủ trì.

“Không phê duyệt cho xong thủ tục. Không đưa vào danh mục những dự án chưa rõ nguồn lực, chưa rõ mặt bằng, chưa rõ tiến độ. Dự án nào đã được quyết nghị thì phải có đơn vị, có người chịu trách nhiệm đến cùng”, đồng chí Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Đối với danh mục các công trình, dự án thu hồi đất giai đoạn 2026-2030, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng đây là nội dung rất hệ trọng, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, hiệu quả đầu tư và trật tự phát triển đô thị. Do đó, công tác này phải bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật, đúng mục tiêu vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng. Việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải đặt người dân ở vị trí trung tâm; làm đúng chính sách, làm kỹ tuyên truyền, công khai phương án và làm dứt điểm trách nhiệm.

NGUYỄN QUỐC