Cần cẩu bất ngờ đổ sập, hai công nhân thương vong

Vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 3-9, tại TPHCM khiến một công nhân tử vong, một người khác đang được phẫu thuật cấp cứu trong đêm.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 3-9, cần cẩu bên trong công trường thi công dự án Vành đai 3 TPHCM bất ngờ đổ sập do đứt cáp.

Cần cẩu đè trúng hai công nhân (46 tuổi và 25 tuổi). Các nạn nhân thuộc đơn vị cho thuê cẩu để phục vụ thi công.

Trong đó, nạn nhân 46 tuổi tử vong, nạn nhân 25 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Tại hiện trường, nạn nhân tỉnh, theo dõi chấn thương đầu, ngực bụng.

Nạn nhân 25 tuổi được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận lúc 18 giờ cùng ngày, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân K.T. (25 tuổi) bị cần cẩu đè trúng.

Kết quả thăm khám và chụp chiếu ghi nhận bệnh nhân gãy xương mắt cá, sốc mất máu, xuất huyết nội tạng. Do đó, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu ngay trong đêm. Hiện, ca phẫu thuật đang diễn ra.

