Xã hội

Cần cẩu bất ngờ đổ sập, hai công nhân thương vong

SGGPO

Vụ tai nạn lao động xảy ra chiều 3-9, tại TPHCM khiến một công nhân tử vong, một người khác đang được phẫu thuật cấp cứu trong đêm.

Thông tin ban đầu, chiều ngày 3-9, cần cẩu bên trong công trường thi công dự án Vành đai 3 TPHCM bất ngờ đổ sập do đứt cáp.

Cần cẩu đè trúng hai công nhân (46 tuổi và 25 tuổi). Các nạn nhân thuộc đơn vị cho thuê cẩu để phục vụ thi công.

Trong đó, nạn nhân 46 tuổi tử vong, nạn nhân 25 tuổi được Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM sơ cứu rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức. Tại hiện trường, nạn nhân tỉnh, theo dõi chấn thương đầu, ngực bụng.

488314360_1139550584638722_8466250220560956048_n.jpg
Nạn nhân 25 tuổi được phẫu thuật cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức xác nhận lúc 18 giờ cùng ngày, khoa Cấp cứu tiếp nhận bệnh nhân K.T. (25 tuổi) bị cần cẩu đè trúng.

Kết quả thăm khám và chụp chiếu ghi nhận bệnh nhân gãy xương mắt cá, sốc mất máu, xuất huyết nội tạng. Do đó, bệnh nhân được chuyển mổ cấp cứu ngay trong đêm. Hiện, ca phẫu thuật đang diễn ra.

Tin liên quan
GIAO LINH

Từ khóa

tai nạn lao động sập cần cẩu vành đai 3 Trung tâm Cấp cứu 115 Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn