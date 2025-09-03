Y tế - Sức khỏe

4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận hơn 1.000 ca cấp cứu

Trong 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.082 ca cấp cứu, trung bình 271 ca/ngày, riêng bệnh ngoại khoa chiếm 495 ca. Tổng số ca tai nạn giao thông nhập viện là 182 trường hợp.

Ngày 3-9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin về tình hình cấp cứu và khám chữa bệnh trong dịp nghỉ lễ từ ngày 30-8 đến hết ngày 2-9.

Theo đó, trong 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.082 ca cấp cứu, trung bình 271 ca/ngày, riêng bệnh ngoại khoa chiếm 495 ca.

Tổng số ca tai nạn giao thông nhập viện là 182 trường hợp, được chuyển đến từ bệnh viện khác hoặc bệnh nhân chủ động đến. Đáng chú ý, 125/182 ca tai nạn giao thông bị chấn thương sọ não.

CRH07195 (1).jpg
Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.082 trường hợp cấp cứu trong dịp nghỉ lễ 2-9 vừa qua

Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận 42 trường hợp tai nạn sinh hoạt, 15 trường hợp đả thương đánh nhau, 17 ca ngộ độc.

Trong đợt nghỉ lễ, Bệnh viện Chợ Rẫy thực hiện 161 ca phẫu thuật cấp cứu, sử dụng 387 đơn vị máu loại 350ml. Đến sáng nay 3-9, bệnh viện còn 1.783 bệnh nhân đang điều trị nội trú và lưu trữ 4.462 đơn vị máu.

So với kỳ nghỉ năm 2024, số bệnh nhân cấp cứu vào Bệnh viện Chợ Rẫy ở mức tương đương. Số lượng bệnh nhân phẫu thuật, lượng máu sử dụng đều giảm so với cùng kỳ năm trước.

GIAO LINH

nghỉ lễ Bệnh viện Chợ Rẫy tai nạn cấp cứu nhập viện tai nạn giao thông TNGT nồng độ cồn

