Đông đảo khách thập phương về dự Vía Ông ở Nhà Lớn - Long Sơn

Ngày 7-4 (20-2 âm lịch), tại di tích Nhà Lớn (xã Long Sơn, TPHCM), lễ Vía Ông diễn ra trong không khí ấm cúng, thu hút hàng ngàn khách thập phương.

Dịp này, lượng du khách về dự lễ vía nhiều nhất là từ các địa phương TPHCM (khu vực trung tâm), An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh... Theo đó, vào ngày Vía Ông, Nhà Lớn sẽ kỉnh (cúng) chay với xôi, chè, bánh trái, hoa quả… Khách về dự, nếu có nhu cầu sẽ được bố trí chỗ nghỉ ngơi và phục vụ ăn uống miễn phí.

Để lễ Vía Ông được diễn ra an toàn, trật tự, chính quyền xã Long Sơn cũng đã cắt cử lực lượng chức năng túc trực tại di tích để phục vụ, hướng dẫn khách tham quan, chiêm bái, kỉnh ông.

"Cư dân" Nhà Lớn làm đồ chay phục vụ khách thập phương dự lễ Vía Ông. Ảnh: QUANG VŨ

"Ông Trần" mất ngày 20-2 âm lịch. Theo lệ hàng năm, trong hai ngày 19 và 20-2 âm lịch, con cháu trong gia tộc và người dân, tín đồ tại xã Long Sơn tổ chức lễ giỗ rất chu đáo, trang trọng.

Rất đông tín đồ, người dân xã Long Sơn cùng tham gia phục vụ lễ Vía Ông tại Nhà Lớn. Ảnh: QUANG VŨ

Nơi thờ chính là Nhà Lớn, một quần thể kiến trúc quy mô với nhiều điện thờ, được bài trí theo hình chữ Nhân, nằm trên địa phận xã Long Sơn, TPHCM. Năm 1991, quần thể kiến trúc Nhà Lớn đã được Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận là di tích lịch sử Quốc gia.

Nhà Lớn - Long Sơn được xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia. Ảnh: QUANG VŨ

Vía Ông là dịp để người dân tưởng nhớ công ơn ông Lê Văn Mưu (1855 - 1935), người đầu tiên khai hoang lập ấp tại xã đảo Long Sơn. Sinh thời, ông luôn coi trọng tư tưởng “Tứ ân hiếu nghĩa”, nên có vai trò rất lớn trong đời sống tinh thần của cư dân trong vùng và lan tỏa đến một số địa phương khác, nên còn được gọi là Đạo Ông Trần.

QUANG VŨ