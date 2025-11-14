Cần hơn 216 tỷ đồng mua sắm thiết bị để công an cấp xã chuyển đổi số

UBND TPHCM có tờ trình đề xuất hỗ trợ hơn 216,8 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách năm 2025 để mua sắm thiết bị cho lực lượng công an, phục vụ triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW.

Theo UBND TPHCM, đề xuất này được xây dựng trên cơ sở báo cáo nhu cầu cấp thiết của Công an Thành phố, đặc biệt sau khi cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp kể từ 1-7-2025. Hiện, Công an Thành phố được giao giải quyết 190 thủ tục hành chính, trong đó 59 thủ tục thực hiện trực tiếp tại công an cấp xã, đòi hỏi hệ thống thiết bị tiếp dân phải đồng bộ, đủ số lượng và đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ Công an.



Các đại biểu tham dự kỳ họp HĐND TPHCM, sáng 14-11. Ảnh: VIỆT DŨNG

Qua rà soát, trang thiết bị tại Công an cấp xã còn thiếu nhiều hạng mục quan trọng, ảnh hưởng đến việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho người dân. Đặc biệt, TPHCM sau sáp nhập có 47 điểm cấp căn cước, trong khi yêu cầu phải triển khai đồng bộ tại 168 xã, phường, đặc khu. Để bảo đảm mỗi công an cấp xã có 02 bộ thu nhận hồ sơ căn cước theo chỉ đạo của Bộ Công an, thành phố cần bổ sung 244 bộ thiết bị.

Ngoài ra, Công an Thành phố đề nghị trang bị 10 bộ thu nhận hồ sơ cấp căn cước lưu động để phục vụ tại nhà, bệnh viện cho người già, yếu hoặc các cơ sở bảo trợ xã hội, trại tạm giam trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh nhóm thiết bị phục vụ tiếp dân, thành phố cũng cần bổ sung các thiết bị nghiệp vụ thu nhận, làm sạch dữ liệu phục vụ Đề án 06 như: máy thu nhận vân tay, máy thu nhận mống mắt, đầu đọc thẻ, ổ cứng di động… Đây là yêu cầu bắt buộc khi chuyển đổi sang mô hình xử lý dữ liệu điện tử “đúng - đủ - sạch - sống”.

Trên cơ sở đề xuất, Sở Khoa học - Công nghệ đã thẩm định và thống nhất với nhu cầu đầu tư, đồng thời lưu ý việc mua sắm phải bảo đảm: không trùng lắp thiết bị Đề án 06 đã đầu tư trước đây, không chồng chéo nguồn vốn Trung ương, địa phương và tuân thủ tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành Công an nhân dân.

UBND Thành phố khẳng định, đây là nhiệm vụ phát sinh trong năm 2025 và mang tính cấp bách, bởi nếu không được bố trí kịp thời, TPHCM sẽ không hoàn thành chỉ tiêu theo Nghị quyết 57-NQ/TW trong năm nay.

