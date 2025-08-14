Cần nâng cao giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa của hàng xuất khẩu

Chiều 14-8, tại Hà Nội, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức Diễn đàn Doanh nghiệp 2025 với chủ đề “Giải pháp đột phá hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường mới”.

Phát biểu tại diễn đàn, TS Nguyễn Văn Hội, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương cho biết, GDP Việt Nam năm 2024 đạt trên 476 tỷ USD. Việt Nam trở thành cường quốc xuất khẩu nông sản với kim ngạch 32,8 tỷ USD, đứng thứ 15 thế giới.

Quang cảnh Diễn đàn. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Tuy nhiên, Việt Nam gặp thách thức lớn khi phụ thuộc một số thị trường truyền thống như ASEAN, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ; lệ thuộc vào khu vực FDI và yêu cầu cấp bách về hoàn thiện thể chế.

Ông Hội đề xuất các giải pháp trọng điểm, gồm: phát triển sản xuất công nghiệp ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, nâng cao sản xuất nông nghiệp, hoàn thiện thể chế, trong đó cần sửa Luật Thương mại 2025, Luật Ngoại thương và các chính sách xúc tiến thương mại. Ông cũng nhấn mạnh vai trò cầu nối của các hiệp hội ngành hàng trong thúc đẩy hợp tác, cạnh tranh lành mạnh, đồng thời khuyến khích phát triển doanh nghiệp hạt nhân.

Tại diễn đàn, TS Lê Duy Bình, Giám đốc Economica Việt Nam cho biết, Việt Nam hiện tham gia 17 FTA, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2024 gần 800 tỷ USD, nằm trong nhóm 20 quốc gia có hoạt động thương mại lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, ông Bình nhận định, cần đổi mới tư duy, chuyển từ tăng trưởng số lượng sang nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, tỷ lệ nội địa hóa; giảm phụ thuộc vào nhập khẩu nguyên liệu; tăng đóng góp của công nghiệp nội địa trong chế biến chế tạo.

HÀ NGUYỄN