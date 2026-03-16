Cần Thơ di dời bãi tập kết rác làm khổ dân hơn 10 năm

Ngày 16-3, ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, đến ngày 1-4, thành phố sẽ hoàn tất việc di dời điểm tập kết, trung chuyển rác tại khu dân cư Thới Nhựt ra khỏi nội ô thành phố.

Điểm tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt gây bức xúc cho người dân trong khu vực hơn 10 năm nay

Theo đó, bãi tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt (phường Tân An) tồn tại hơn 10 năm qua. Các hộ dân quanh khu vực đã phải sống trong cảnh khổ sở vì mùi hôi thối nồng nặc, ruồi nhặng phát sinh từ điểm tập kết rác bay vào nhà.

Ngoài ra, hoạt động vận chuyển rác khiến đường sá tại khu vực này luôn trong tình trạng sình lầy, đầy bụi, gần như các gia đình phải đóng kín cửa.

Điểm tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt chuẩn bị di dời

Bà Nguyễn Thị Kiều Tiên, Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Đỗ Duy (đơn vị vận hành bãi rác tại khu dân cư Thới Nhựt) cho biết, bãi rác này đưa vào khai thác liên tục hơn 10 năm qua. Trung bình, mỗi ngày có 80 – 90 tấn rác được tập kết về, sau đó trung chuyển bằng xe chuyên dụng chở đến nhà máy xử lý (Nhà máy rác EB).

"Việc vận hành bãi rác trong khu dân cư đã gây nhiều phiền hà, bất tiện cho người dân lân cận. Vì thế, khi thành phố có kế hoạch di dời điểm tập kết này, phía công ty chúng tôi rất mừng", bà Nguyễn Thị Kiều Tiên nói.

Hiện trạng điểm tập kết rác tại khu dân cư Thới Nhựt trước khi di dời

Ông Ngô Thái Chân, Giám đốc Sở NN-MT TP Cần Thơ cho biết, đơn vị đã có kế hoạch và đang triển khai di dời dứt điểm bãi rác trên trước ngày 1-4-2026.

Cụ thể, một phần rác thu gom trước đây về bãi Thới Nhựt sẽ được chở thẳng đến nhà máy xử lý rác, phần còn lại đưa về điểm tập kết, trung chuyển rác ở phường Long Tuyền (hiện đang được đầu tư hoàn thiện).

TP Cần Thơ cũng dự kiến đầu tư thêm trạm trung chuyển rác mới, đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường gần cầu Hưng Lợi (phường Tân An). Qua đó, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, tạo mỹ quan đô thị cho thành phố và không làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Các xe rác nhỏ tập kết về điểm trung chuyển rác Thới Nhựt

Trước đó, từ giữa tháng 7-2025, TP Cần Thơ cũng đã dẹp điểm tập kết rác trước Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ (đường 30-4, phường Tân An), vốn tồn tại nhiều năm qua.

Theo đó, trong nhiều năm, tại bãi rác này, tình trạng rác, nước rỉ thải thường xuyên vương vãi ra đường, bốc mùi hôi thối, gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân và hoạt động của bệnh viện.

Khu vực vỉa hè trước Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ hiện đã sạch, đẹp

Ông Trần Thanh Thanh, chủ hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống gần Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ cho biết, trước kia, khu vực này rác rơi vãi, hôi thối, người dân rất bức xúc. Hơn nửa năm nay, đơn vị thu gom rác không còn tập kết rác về đây, vỉa hè thông thoáng, đường sá sạch đẹp.

Điểm tập kết rác trước Bệnh viện Y học cổ truyền Cần Thơ trước và sau khi di dời

TUẤN QUANG