Nước thải cụm công nghiệp gây ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh

Tuyến kênh chìm Sơn Tịnh, đoạn chảy qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong (tỉnh Quảng Ngãi), đang chịu ô nhiễm nghiêm trọng khi phải “gánh” lượng lớn nước thải từ Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây.

Clip: Ô nhiễm kênh chìm Sơn Tịnh (Thực hiện: NGUYỄN TRANG)

Dọc theo tuyến kênh, những đoạn nước đen kịt, đặc quánh, bốc mùi hôi nồng nặc kéo dài khoảng 3km. Tình trạng này ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của người dân sinh sống ven kênh.

Dọc kênh chìm Sơn Tịnh, nước thải từ cụm công nghiệp thải ra đen kịt

Ông Từ Vũ Thanh (tổ dân phố Độc Lập 1, phường Trương Quang Trọng) phản ánh: “Từ chiều tối đến đêm khuya, mùi hôi từ tuyến kênh cạnh cụm công nghiệp bốc lên nồng nặc, rất khó chịu”.

Tuyến kênh chìm Sơn Tịnh vốn là công trình thủy lợi dẫn nước từ Thạch Nham, phục vụ sản xuất nông nghiệp cho nhiều địa phương. Tuy nhiên, do phải “gánh” nước thải từ Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây trong thời gian dài, tình trạng ô nhiễm trở nên nghiêm trọng.

Đoạn kênh chìm Sơn Tịnh chảy qua phường Trương Quang Trọng

Người dân bức xúc khi tuyến kênh bị ô nhiễm nghiêm trọng. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Vào mùa sản xuất, khi nước từ Thạch Nham được cấp về, dòng chảy làm loãng lượng nước thải nên mức độ ô nhiễm khó nhận thấy. Ngược lại, sau khi kết thúc vụ mùa, khi nguồn nước từ Thạch Nham ngừng cấp, toàn bộ tuyến kênh gần như trở thành “ao tù, nước đọng”, tích tụ nước thải và bốc mùi hôi thối.

Nước thải đen kịt, ô nhiễm nhiều năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Nổi ván trên mặt nước. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Thạch Hưng (tổ dân phố Trường Thọ Tây C, phường Trương Quang Trọng) cho biết, sau vụ gặt, đi dọc tuyến kênh là mùi hôi nồng nặc. Nhiều đoạn nước đen đặc, có nơi chuyển màu vàng đục, nổi váng, bốc mùi tanh hôi. Tình trạng này đã kéo dài nhiều năm, kể từ khi Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây đi vào hoạt động.

“Ô nhiễm kéo dài khiến cá rô phi và nhiều loài cá khác chết hàng loạt, nguồn nước sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi nước giếng bị nhiễm bẩn. Tình trạng này tác động trực tiếp đến đời sống của tất cả các hộ dân sinh sống dọc. Vì vậy, người dân mong muốn các cấp chức năng sớm vào cuộc kiểm tra, nghiên cứu và có giải pháp xử lý triệt để”, ông Hưng nói.

Nước thải gần cụm công nghiệp nổi ván và bốc mùi hôi thối. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Thực trạng ô nhiễm diễn ra nhiều năm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây xây dựng từ năm 2003 với diện tích khoảng 15ha. Cụm công nghiệp này hiện có gần 20 nhà máy hoạt động trong các lĩnh vực như giấy, nhựa, chế biến… Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý nước thải. Phần lớn nước thải phát sinh được xả trực tiếp ra môi trường, đổ vào tuyến kênh chìm Sơn Tịnh.

Thực tế, đã có doanh nghiệp bị phát hiện vi phạm. Tháng 2-2024, UBND tỉnh Quảng Ngãi xử phạt 330 triệu đồng đối với Công ty TNHH sản xuất và thương mại Sinh Lộc do xả nước thải chứa xyanua vượt hơn 21 lần quy chuẩn cho phép.

Ông Hưng trực tiếp múc nước kênh chìm để minh chứng mức độ ô nhiễm. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Tình trạng ô nhiễm tại tuyến kênh chìm Sơn Tịnh đã được người dân nhiều lần phản ánh. Chính quyền phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong cũng đã liên tục báo cáo cấp trên về thực trạng ô nhiễm kéo dài, gây bức xúc trong dư luận. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ để xử lý dứt điểm.

Ông Phạm Tấn Phước, Phó chủ tịch UBND phường Trương Quang Trọng, cho biết địa phương đã chỉ đạo các lực lượng liên quan kiểm tra thực tế sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân.

“Cứ đến mùa nắng là xảy ra tình trạng nước đen, bốc mùi. Nguyên nhân một phần do cụm công nghiệp Tịnh Ấn Tây chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Sau khi có kết quả kiểm tra, chúng tôi sẽ thông tin cụ thể”, ông Phước nói.

NGUYỄN TRANG