Nhiều nơi ở TPHCM và Hà Nội có chất lượng không khí tốt

Theo Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), chất lượng không khí sáng 23-4 tại TPHCM và Hà Nội ở mức tốt, toàn quốc chủ yếu tốt đến trung bình.

Trạm quan trắc môi trường không khí quốc gia đặt tại Công viên Thanh Xuân, TP Hà Nội. Ảnh: CỤC MÔI TRƯỜNG

Cập nhật dữ liệu từ hệ thống quan trắc của Cục Môi trường, khoảng 9 giờ ngày 23-4, nhiều trạm tại hai đô thị lớn của Việt Nam đều có chỉ số chất lượng không khí (AQI) ở mức “tốt” (AQI dưới 50).

Tại Hà Nội, một số trạm đo như trạm đường Nguyễn Văn Cừ có chỉ số AQI 18, trạm tại số 1 đường Giải Phóng có AQI 33, tại trạm Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến có AQI 29.

Tại khu vực trung tâm TPHCM, trạm tại khu liên cơ quan Bộ Nông nghiệp và Môi trường (đường Lý Chính Thắng) có AQI 42, khu vực đường Lê Hữu Kiều (phường Bình Trưng) có AQI 39, trạm đường Huyền Trân Công Chúa (phường Tam Thắng) ghi nhận AQI 29. Riêng trạm khu vực Đại lộ Bình Dương (phường Phú Lợi và phường Thủ Dầu Một) ghi nhận AQI 51.

Theo dự báo của Cục Môi trường, giá trị AQI trung bình ngày 23-4 tại Hà Nội khoảng 64, TPHCM khoảng 85. Chỉ số AQI từ 51 đến 100 thuộc nhóm trung bình.

Cục Môi trường cho biết, các giá trị này đều nằm trong ngưỡng 0-50, tương ứng mức “tốt” - ít ảnh hưởng đến sức khỏe theo thang phân loại VN-AQI của Việt Nam.

Trong khi, theo dữ liệu 48 giờ tại trạm Giải Phóng (Hà Nội) có nồng độ PM2.5 (bụi mịn) từng đạt mức tương ứng AQI khoảng 110 (mức kém) trong các ngày trước. Đến sáng 23-4, chỉ số này giảm xuống còn khoảng 33.

Nhiều địa phương có chỉ số không khí đạt mức tốt ngày 23-4, gồm Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Khánh Hòa. Một số địa phương ở mức trung bình (tập trung tại khu vực đồng bằng và khu công nghiệp).

PHÚC HẬU