Đề xuất bổ sung quy chuẩn đối với các loại hình năng lượng mới

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường dự kiến có phạm vi rất rộng, tác động sâu sắc đến khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn.

Ngày 7-5, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), nhằm phục vụ thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Luật dự kiến có phạm vi rất rộng, tác động sâu sắc đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đặc biệt là khối doanh nghiệp sản xuất công nghiệp lớn; sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào cuối năm nay.

Đối với PVN, đoàn công tác đặc biệt quan tâm đến nội dung chuyển đổi số và thị trường carbon; việc phân cấp thẩm định đánh giá tác động môi trường cho địa phương trong các dự án liên tỉnh; quy định về lắp đặt thiết bị giám sát phát thải, nhất là đối với các giàn khoan và nhà máy lọc dầu.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Phan Tử Giang, Phó Tổng Giám đốc PVN cho biết, theo định hướng chiến lược phát triển, PVN được giao vai trò nòng cốt trong dẫn dắt quá trình chuyển dịch năng lượng quốc gia, với việc triển khai các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi/ven biển, hydrogen xanh, amoniac xanh và các công nghệ thu giữ, sử dụng và lưu giữ carbon (CCS/CCUS).

Tuy nhiên, pháp luật về bảo vệ môi trường hiện hành chưa có đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn cụ thể đối với các loại hình năng lượng mới và năng lượng tái tạo nêu trên. Việc này đã gây khó khăn trong quá trình xác định nghĩa vụ pháp lý, xây dựng hồ sơ môi trường và tổ chức triển khai dự án.

Đại diện PVN đề nghị dự thảo bổ sung nội dung: “ưu tiên phát triển và thúc đẩy các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo quy mô lớn, công nghệ CCUS nhằm thực hiện mục tiêu trung hòa carbon”; đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo và công nghệ CCUS.

PVN cũng đề xuất bổ sung quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp, do các mức quy định hiện hành chưa phù hợp điều kiện thực tiễn của các nhà máy điện; bổ sung tiêu chí về môi trường để phân loại dự án đầu tư; làm rõ các trường hợp không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường…

Thay mặt cơ quan soạn thảo dự án luật, Thứ trưởng Bộ NN-MT Lê Công Thành cho biết, sẽ tiếp thu tối đa các ý kiến và nghiên cứu kỹ lưỡng về đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác dầu khí đến môi trường; bảo vệ môi trường khi khai thác điện gió ngoài khơi; vấn đề giảm phát thải khí nhà kính để thực hiện tốt cam kết của Việt Nam đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

