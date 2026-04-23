Hà Nội công bố lộ trình và các tuyến phố thí điểm vùng phát thải thấp trong Vành đai 1

Ngày 23-4, UBND TP Hà Nội đã công bố và tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị quyết về Đề án “Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1”.

Theo dự thảo, TP Hà Nội xác định lộ trình triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 theo 3 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 1-7-2026.

Cụ thể, trong giai đoạn 1 (từ 1-7 đến 31-12-2026), vùng phát thải thấp được giới hạn trong 11 tuyến phố thuộc phường Hoàn Kiếm, gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Khu vực này có diện tích khoảng 0,5km², dân số khoảng 20.000 người.

Lộ trình triển khai vùng phát thái thấp trong Vành đai 1 của Hà Nội

Theo phương án đề xuất, trong vùng phát thải thấp, xe máy sử dụng xăng sẽ bị dừng lưu thông theo khung giờ: từ 18 - 24 giờ ngày thứ Sáu và từ 6 - 24 giờ trong các ngày thứ Bảy, Chủ nhật. Các loại xe mô tô, xe gắn máy sử dụng xăng tham gia hoạt động kinh doanh vận tải qua nền tảng ứng dụng công nghệ cũng không được phép hoạt động.

Các tuyến phố của phường Hoàn Kiếm dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp

Đối với ô tô tải, phương tiện dưới 2 tấn (đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4) chỉ được hoạt động ngoài giờ cao điểm; xe từ 2 đến dưới 3,5 tấn (đạt chuẩn mức 4) chỉ được lưu thông từ 21 - 6 giờ hôm sau và phải được Công an TP Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Ô tô tải hơn 3,5 tấn bị cấm hoạt động trong khu vực.

Các loại ô tô từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe đưa đón học sinh) lưu thông trong khu vực phố cổ và chung quanh hồ Hoàn Kiếm thuộc các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 và bị cấm lưu thông trong các khung giờ cao điểm từ 6 - 9 giờ và từ 16 - 19 giờ 30 phút hàng ngày. Cùng với đó, xe buýt, xe đưa đón học sinh và các phương tiện dưới 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

TP Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại 11 tuyến phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm

Đối với giai đoạn 2 (từ ngày 1-1-2027 đến 31-12-2027), khu vực thí điểm được mở rộng tại phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Trong đó, bao gồm vùng lõi thuộc phường Hoàn Kiếm đã triển khai ở giai đoạn 1 và 14 tuyến phố thuộc phường Cửa Nam gồm: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.

Giai đoạn 3 (từ ngày 1-1-2028 đến 31-12-2029), thành phố mở rộng vùng phát thải thấp trên toàn bộ khu vực trong Vành đai 1 bao gồm 9 phường, với diện tích hơn 26 km², chu vi khoảng 25 km và dân số khoảng 625.000 người.

Để phục vụ cho lộ trình triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã đề xuất các giải pháp về hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch và một số biện pháp hạn chế phương tiện giao thông đường bộ gây ô nhiễm môi trường có mức độ tương đồng và bổ trợ lẫn nhau cao, thể hiện sự thống nhất trong định hướng chính sách.

QUỐC LẬP