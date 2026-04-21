Dùng đại trà xăng E10 có thể giảm 2,5 triệu tấn CO₂ mỗi năm

Khách đổ xăng E10 tại cây xăng Petrolimex trên đường Phạm Hồng Thái, phường Bến Thành, TPHCM

Mở đầu phần tham luận, TS Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công thương), cho biết chuyển dịch năng lượng không còn là xu hướng mang tính phong trào mà đã trở thành yêu cầu tất yếu của quá trình phát triển.

Theo dẫn chứng từ Hiệp hội Ngũ cốc và Sinh phẩm Hoa Kỳ, xăng sinh học đã được sử dụng phổ biến ở nhiều quốc gia. Mỹ sử dụng từ E10 đến E85, Brazil phổ biến E30, châu Âu dùng E10, Philippines đang triển khai E15 và dự kiến nâng lên E20 trong năm nay, còn Thái Lan cũng có kế hoạch chuyển sang E20.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại Việt Nam, theo lộ trình tại Thông tư 50/2025/TT-BCT (Bộ Công thương), thị trường sẽ còn hai loại xăng là E5 RON92 và E10 RON95. Từ ngày 1-6-2026, xăng RON95 khoáng sẽ được thay thế bằng xăng E10, loại nhiên liệu được phối trộn 10% ethanol.

Trước đó, từ ngày 1-8-2025, Petrolimex và PV Oil đã thí điểm phân phối xăng E10 tại TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Đến giữa tháng 4, PV Oil đã triển khai tại 418/988 cửa hàng và tiếp tục mở rộng; Petrolimex dự kiến phủ xăng E10 trên toàn hệ thống vào giữa tháng 5.

Khách đổ xăng E10 tại một cửa hàng PVOIL khu vực Hà Nội

Theo TS Đào Duy Anh, từ khi triển khai E5 vào năm 2018 và E10 đến nay, chưa ghi nhận phản hồi tiêu cực đáng kể từ người tiêu dùng.

Ông cho biết, nếu triển khai đại trà, xăng E10 có thể giúp giảm khoảng 2,5 triệu tấn CO₂ mỗi năm. Cụ thể, với mỗi lít xăng phát thải khoảng 2,5kg CO₂, chỉ cần giảm 1 triệu m³ xăng khoáng trong tổng mức tiêu thụ khoảng 12 triệu m³/năm thì lượng phát thải sẽ giảm tương ứng.

Bên cạnh câu chuyện nhiên liệu, bức tranh chuyển đổi năng lượng tại TPHCM đang đặt ra yêu cầu cấp thiết. Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM, cho biết mỗi ngày thành phố tiêu thụ 160-200 triệu kWh điện, khoảng 3.000 tấn xăng dầu cùng lượng lớn khí gas, tạo áp lực phát thải rất lớn.

Hiện tỷ lệ năng lượng sạch đạt khoảng 23,53% và đang tăng, song vẫn đối mặt với thách thức về chi phí và đầu tư. Theo ông, hội thảo không chỉ dừng ở việc nhận diện vấn đề mà hướng tới các giải pháp khả thi, có thể triển khai ngay.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đã chuyển từ trạng thái quan sát sang chủ động tham gia, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tối ưu sử dụng năng lượng và “xanh hóa” sản xuất, qua đó biến chuyển đổi xanh thành động lực nội tại của nền kinh tế.

Đồng chí Bùi Minh Thạnh tham quan một gian hàng trong khuôn khổ hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh nhấn mạnh, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn mà là điều kiện tiên quyết để TPHCM duy trì vai trò đầu tàu và nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó chuyển đổi năng lượng giữ vai trò trụ cột.

TPHCM đang thúc đẩy các định hướng lớn như phát triển năng lượng tái tạo, sử dụng năng lượng tiết kiệm, nghiên cứu hydro xanh, amoniac xanh, hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Thành phố cũng đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% phương tiện giao thông công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Giai đoạn 2025-2035, TPHCM triển khai đề án chuyển đổi xanh với nhu cầu nguồn lực khoảng 900.000 tỷ đồng, theo định hướng phát triển nhanh nhưng bền vững, gắn tăng trưởng với chất lượng môi trường và đời sống người dân. Năm 2026 là năm đầu thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ mới, với ba trụ cột gồm chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thành phố cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, hoàn thiện thể chế và ưu tiên nguồn lực cho các dự án xanh.

THI HỒNG