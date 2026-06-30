Trả giá đắt vì tour du lịch hè giá rẻ

Mùa hè, khi nhu cầu du lịch tăng cao cũng là lúc xuất hiện nhiều lời mời chào mua tour giá rẻ như: giảm sốc, ưu đãi giới hạn… Thế nhưng, phía sau những “món hời” có khi là “cạm bẫy”.

Giá giảm sốc, rủi ro cao

Vài tuần trước, chị M.L. (ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) đặt phòng tại một khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né qua mạng và chuyển khoản đặt cọc 2 triệu đồng. Thế nhưng, ngay sau khi nhận tiền, đối tượng bán phòng đã biệt vô âm tín, chặn toàn bộ liên lạc. Không riêng chị M.L., nhiều trường hợp khác cũng mất từ 5-7 triệu đồng vì chuyển tiền cho các fanpage giả mạo.

Trên thực tế, các chiêu trò lừa đảo đặt cọc mua tour không phải là mới, nhưng cứ đến mùa hè là lại rộ lên. Các đối tượng lừa đảo lập fanpage, website giả mạo hoặc sử dụng tên gọi, logo gần giống các doanh nghiệp lữ hành uy tín để tạo lòng tin. Khách hàng thường chỉ giao dịch qua mạng xã hội, chuyển khoản một phần hoặc toàn bộ chi phí mà lơ là việc kiểm tra giấy phép kinh doanh, hợp đồng hay tư cách pháp nhân của đơn vị bán tour.

Khách Việt trải nghiệm du lịch nước ngoài do một thương hiệu uy tín tổ chức. ẢNH: VŨ ANH

Theo ghi nhận, ngay cả những fanpage có dấu xác thực cũng có thể là giả mạo. Đại diện nhiều doanh nghiệp lữ hành như Vietravel, Du lịch Hòa Bình… cho biết thường xuyên phát hiện các trang sử dụng thương hiệu của doanh nghiệp để bán tour giá rẻ. Không ít khách hàng chỉ biết mình bị lừa khi đã chuyển tiền. Các doanh nghiệp liên tục phát cảnh báo và phối hợp cơ quan công an xử lý hành vi lừa đảo.

Cũng có nhiều đơn vị chào bán tour giá rẻ, không phải dạng lừa đảo lấy tiền rồi biến mất, nhưng khi khách hàng gặp sự cố thì đơn vị này từ chối trách nhiệm. Một doanh nghiệp lữ hành tại TPHCM cho hay từng ghi nhận trường hợp khách mua tour nước ngoài của một đơn vị mạo danh vì giá thấp hơn đáng kể so với thị trường.

Trong chuyến đi, du khách gặp tai nạn và phải điều trị tại bệnh viện nước ngoài với chi phí lên đến hàng tỷ đồng. Khi sự cố xảy ra, đơn vị bán tour hoàn toàn biến mất, không hỗ trợ làm việc với bệnh viện, công ty bảo hiểm hay cơ quan đại diện ngoại giao. Cuối cùng, gia đình du khách phải tự chi trả toàn bộ chi phí điều trị và đưa người thân về nước.

Mới đây, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng, anh N.T.X. (ngụ phường Thủ Đức, TPHCM) đã kịp hủy tour du lịch Nhật Bản có giá chưa tới 15 triệu đồng, thấp hơn 40% so với giá thị trường. “Giá quá rẻ khiến tôi nghi ngờ nên kiểm tra lại và thấy đơn vị bán tour bị rất nhiều thông tin phản ánh về chất lượng dịch vụ nên đã quyết định dừng giao dịch”, anh T.X nói.

Đừng chỉ nhìn vào giá

Ông Phạm Anh Vũ, Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Việt, cho rằng, vào mùa cao điểm, giá vé máy bay, khách sạn, xe vận chuyển và các dịch vụ đều tăng theo quy luật cung - cầu. Vì vậy, rất khó có chuyện giá một tour thấp hơn thị trường 30%-50% mà vẫn đảm bảo chất lượng. Trong ngành du lịch, nguyên tắc “tiền nào của đó” vẫn luôn đúng.

Đồng quan điểm, bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TPHCM, nhận xét, những tour có giá quá thấp thường đi kèm việc cắt giảm dịch vụ, thay đổi lịch trình, sử dụng khách sạn chất lượng thấp, phát sinh phụ thu hoặc thiếu phương án hỗ trợ khi xảy ra sự cố. Đáng lo ngại hơn là tình trạng các fanpage, website giả mạo doanh nghiệp uy tín ngày càng tinh vi, khiến người tiêu dùng rất dễ nhầm lẫn.

Theo các doanh nghiệp lữ hành, giá tour không chỉ bao gồm vé máy bay hay khách sạn mà còn bao gồm chi phí điều hành, hướng dẫn viên, bảo hiểm, hệ thống đối tác tại điểm đến và đội ngũ xử lý khẩn cấp khi phát sinh sự cố như hủy chuyến bay, mất hộ chiếu, tai nạn, thiên tai. Đây là những giá trị mà người mua khó nhận thấy nếu chỉ so sánh giá.

Các chuyên gia khuyến cáo, trước khi thanh toán, người dân cần kiểm tra kỹ giấy phép kinh doanh lữ hành, địa chỉ doanh nghiệp, hợp đồng, điều kiện hoàn hủy và quyền lợi bảo hiểm. Với giao dịch trực tuyến, cần cảnh giác các fanpage mới lập, thường xuyên đổi tên hoặc yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân; đồng thời nên gọi điện thoại trực tiếp đến tổng đài hoặc văn phòng doanh nghiệp để xác minh chương trình khuyến mãi.

Theo Sở Du lịch TPHCM, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tiếp nhận 54 đơn phản ánh của người dân liên quan đến doanh nghiệp du lịch, hợp đồng du lịch, mua bán sở hữu kỳ nghỉ và các nội dung khác; đã giải quyết 39 đơn, tiếp 54 lượt công dân. Đối với các trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc không hợp tác trong quá trình làm việc, Sở Du lịch TPHCM đã chuyển 7 hồ sơ liên quan hoạt động sở hữu kỳ nghỉ và các vụ việc có dấu hiệu né tránh trách nhiệm sang Công an TPHCM để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

THI HỒNG