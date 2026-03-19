Cần Thơ: Khai thác lợi thế để phát triển du lịch đường sông

Ngày 19-3, tại TP Cần Thơ đã diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Đánh giá kết quả thực hiện mô hình chuỗi cung ứng du lịch đường sông TP Cần Thơ và giải pháp hoàn thiện”. Hội thảo do Đại học Nam Cần Thơ tổ chức, với sự tham dự của nhiều nhà khoa học, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch.

TP Cần Thơ được đánh giá có nhiều lợi thế, tiềm năng để phát triển du lịch đường sông

Báo cáo đề dẫn tại hội thảo, TS. Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ cho rằng, với hệ thống sông ngòi, kênh rạch dày đặc, cùng cảnh quan sông nước đặc trưng và các giá trị văn hóa bản địa phong phú như: chợ nổi, làng nghề, du lịch miệt vườn… TP Cần Thơ có đầy đủ điều kiện để phát triển các sản phẩm du lịch đường sông đặc sắc.

TS. Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Nam Cần Thơ chia sẻ tại hội thảo

Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy, việc khai thác du lịch đường sông vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: sự liên kết giữa các điểm đến còn rời rạc; các dịch vụ du lịch chưa được tổ chức theo chuỗi; chất lượng dịch vụ giữa các đơn vị cung ứng chưa đồng đều, chưa đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách; hoạt động phối hợp giữa các chủ thể tham gia du lịch còn thiếu tính hệ thống…

Du khách nước ngoài hào hứng khi trải nghiệm đi thuyền trên sông nước Chợ nổi Cái Răng (TP Cần Thơ)

TS. Trần Hữu Hiệp, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch ĐBSCL, chia sẻ, không chỉ riêng Cần Thơ, du lịch đường sông là sản phẩm đặc trưng nhất của cả vùng, phản ánh mối quan hệ gắn bó sâu sắc giữa con người, văn hoá và hệ sinh thái sông nước. Thế nhưng, thực tế cho thấy du lịch đường sông của vùng vẫn còn đang thiếu sự liên kết chặt chẽ, còn phân tán, khiến loại hình này chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh mà khó nơi nào có.

PGS.TS Đào Ngọc Cảnh, giảng viên cao cấp tại Đại học Cần Thơ chia sẻ tại hội thảo

Theo PGS.TS Đào Ngọc Cảnh, chuyên gia đầu ngành về Địa lý Du lịch, giảng viên cao cấp tại Đại học Cần Thơ, kết quả khảo sát thực tế cho thấy, các tuyến du lịch Ninh Kiều – Bình Thủy (Cần Thơ) hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi về giao thông đường thủy, tài nguyên du lịch, cơ sở vật chất và khả năng kết nối với các tuyến khác trong và ngoài vùng. Đây là địa bàn phù hợp để triển khai mô hình thí điểm thúc đẩy du lịch đường sông Cần Thơ phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng tầm hình ảnh “đô thị miền sông nước”.

Lễ hội Tống Phong trên sông Cần Thơ vào rằm tháng Giêng năm 2026

Hội thảo đã tập hợp 15 báo cáo tham luận từ các chuyên gia và doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch. Các tham luận tập trung vào nhiều giải pháp, sáng kiến trong việc khơi thông lợi thế, tiềm năng du lịch đường sông Cần Thơ, như: xây dựng mô hình chuỗi cung ứng, cơ chế điều phối dịch vụ, phát triển vận chuyển du lịch, thiết kế sản phẩm theo chuỗi giá trị trải nghiệm, tăng cường liên kết giữa các tác nhân trong ngành…

TUẤN QUANG