Mời gọi đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng qua An Giang

Chiều 18-3, theo tin từ Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, đến nay, đơn vị đã hoàn tất việc tạo mặt bằng 57.320m2 tại Km22+300 để mời gọi đầu tư trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn tỉnh An Giang.

Dự án thành phần 1 cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn An Giang dài hơn 57km với tổng mức đầu tư hơn 13.526 tỷ đồng

Quy mô diện tích tổng thể mặt bằng cả hai bên tuyến rộng 57.320m2 được xây dựng tại Km22+300 thuộc xã Châu Phú, tỉnh An Giang, tính từ điểm đầu nút giao tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng với quốc lộ 91 qua địa bàn phường Vĩnh Tế, vị trí này cách nút giao ĐT 941 chỉ 6,2km.

Phần trạm bên phải tuyến có diện tích 28.108m2, trong đó đoạn vuốt nối với đường cao tốc là 3.108m2, phần đất lưu không, taluy khoảng 4.437m2 và diện tích xây dựng các phân khu chức năng của trạm khoảng 20.563m2.

Máy móc, phương tiện thi công cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua địa bàn An Giang

Còn phần trạm bên trái tuyến có diện tích 29.212m2, trong đó đoạn vuốt nối với đường cao tốc giai đoạn 1 là 1.104m2, đoạn vuốt nối với đường cao tốc giai đoạn 2 là 3.108m2, phần đất lưu không, taluy khoảng 1.745m2, còn 23.255m2 xây dựng các phân khu chức năng của trạm.

Trước đó, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã hoàn thiện dự thảo quyết định phê duyệt thông tin dự án đầu tư kinh doanh trạm dừng nghỉ tại Km22+300, thuộc dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng gửi Văn phòng UBND tỉnh xem xét, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt thông tin, làm cơ sở tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Theo tiến độ dự án, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu hoàn thành thông xe toàn tuyến vào ngày 30-6-2026. Việc sớm triển khai xây dựng trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là cần thiết, để kịp thời phục vụ các dịch vụ thiết yếu cho tài xế khi tuyến đường này đưa vào khai thác chính thức trong thời gian tới.

NAM KHÔI