Cần Thơ: Lần đầu tiên đăng cai Giải thể thao điện tử châu Á

Sáng 20-11, Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á – Esports Championships Asia 2025 (ECA 2025) chính thức khai mạc và khởi tranh tại TP Cần Thơ. Sự kiện quy mô châu lục này được xem là cột mốc quan trọng trong hành trình khẳng định vị thế trên bản đồ thể thao điện tử quốc tế.

ECA 2025 là giải đấu giao hữu quốc tế do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức, quy tụ khoảng 100 vận động viên (VĐV) đến từ 7 quốc gia, gồm Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Các bộ môn thi đấu chính thức bao gồm: Liên Minh Huyền Thoại (League of Legends), Đột Kích (CrossFire) cùng bộ môn trình diễn là vũ đạo thể thao số Stepin.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh: Đây là lần đầu tiên một sự kiện Esports tầm cỡ châu lục được tổ chức tại Việt Nam, một dấu mốc khẳng định vị thế đang lên của Thể thao điện tử nước nhà trên bản đồ quốc tế; đồng thời thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện lớn của Cần Thơ. TP Cần Thơ chào đón các vận động viên, trọng tài, chuyên gia, lãnh đạo các liên đoàn thể thao điện tử, tập đoàn công nghệ – giải trí và đông đảo người hâm mộ trong nước và quốc tế tham dự sự kiện. Giải Thể thao điện tử châu Á 2025 không chỉ là nơi diễn ra những trận tranh tài, mà còn là biểu tượng của tinh thần hợp tác khu vực, cầu nối của văn hóa, sáng tạo và khát vọng vươn tầm trong kỷ nguyên số.

Cuộc thi hứa hẹn sự tranh tài quyết liệt của các VĐV

“Trong bối cảnh Thể thao điện tử ngày càng khẳng định vị thế là một ngành công nghiệp giải trí số đầy tiềm năng, sự kiện lần này mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng thúc đẩy kinh tế sáng tạo, phát triển công nghiệp văn hóa, tăng cường giao lưu quốc tế và quảng bá mạnh mẽ hình ảnh TP Cần Thơ đến bạn bè quốc tế. Thông qua việc đăng cai giải đấu, chúng tôi mong muốn lan tỏa thông điệp “Thể thao điện tử – Cầu nối văn hóa, sáng tạo và hội nhập trong kỷ nguyên số". Đây là cam kết trong việc đồng hành cùng thế hệ trẻ, nuôi dưỡng đam mê, khuyến khích đổi mới và thu hút các nguồn lực chất lượng cao từ các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp quốc tế đến với thành phố”, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi nhấn mạnh.

Quang cảnh lễ khai mạc

Bên cạnh những trận tranh tài đỉnh cao, ECA còn mang đến chuỗi hoạt động phong phú, gồm chương trình kết nối doanh nghiệp, lễ ký kết hợp tác quốc tế và hội thảo chuyên đề về thể thao điện tử châu Á. ECA 2025 sẽ trao giải vào ngày 22-11.

VĨNH TƯỜNG