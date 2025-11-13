An Giang: Xây dựng không gian tái chế nhựa, giảm ô nhiễm môi trường

Việc đưa vào vận hành không gian tái chế nhựa của dự án Net-works là bước tiến quan trọng trong nỗ lực gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực tiễn sản xuất.

Các đại biểu tham quan không gian tái chế nhựa thuộc dự án Net-works của Trường Đại học Kiên Giang. Ảnh: NAM KHÔI

Sáng 13-11, Trường Đại học Kiên Giang (tỉnh An Giang) tổ chức Lễ khánh thành không gian tái chế nhựa thuộc dự án “Ngăn ngừa, giảm thiểu và tái chế rác thải ngư cụ gây ô nhiễm tại các vùng biển Việt Nam” (Net-works).

Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiên Giang, cho biết trong bối cảnh rác thải nhựa, đặc biệt là rác thải ngư lưới cụ, đang trở thành thách thức nghiêm trọng đối với môi trường biển, việc đưa vào vận hành không gian tái chế nhựa của dự án Net-works là bước tiến quan trọng trong nỗ lực gắn kết giữa nghiên cứu khoa học, đào tạo và thực tiễn sản xuất.

Công trình không chỉ phục vụ hoạt động học tập, nghiên cứu cho giảng viên và sinh viên mà còn là nơi trình diễn, chuyển giao và lan tỏa mô hình tái chế xanh ra cộng đồng.

Dự án là minh chứng cho mối quan hệ gắn bó giữa giáo dục - khoa học - chính sách - doanh nghiệp - cộng đồng, cùng hướng đến mục tiêu chung là bảo vệ tài nguyên biển và phát triển kinh tế tuần hoàn.

Không gian tái chế nhựa của tái chế nhựa sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và lan tỏa tri thức xanh, góp phần nâng cao năng lực của sinh viên, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến đổi mới vì môi trường.

NAM KHÔI