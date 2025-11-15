Xã hội

Giao thông

Sửa chữa mặt cầu Cần Thơ gây kẹt xe kéo dài

SGGPO

Tối 15-11, một phần mặt cầu Cần Thơ được rào chắn để sửa chữa khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn từ nút giao đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến cầu Cần Thơ bị kẹt xe nghiêm trọng.

Kẹt xe kéo dài phía bờ Vĩnh Long vì sửa chữa, nâng cấp mặt cầu Cần Thơ

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ 18 giờ đến 20 giờ, dòng xe vừa ra khỏi cao tốc TPHCM - Cần Thơ phải nối đuôi nhau, nhích từng chút một trên quốc lộ 1 về hướng TP Cần Thơ.

2987721141410154250.jpg
Dòng xe nối dài dưới chân cầu Cần Thơ bờ Vĩnh Long

cuối tuần, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 đông, việc thi công nâng cấp cầu khiến tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, đến khoảng 20 giờ, tình trạng kẹt xe kéo dài vẫn tiếp diễn.

2137446720996430483.jpg
Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút
3050400103017909133.jpg
Xe vận chuyển nông sản "chịu trận" vì kẹt xe

Một số tài xế thấy kẹt xe kéo dài đã tấp xe vào phần đường trống dưới chân cầu Cần Thơ (bờ Vĩnh Long) để chờ thông thoáng.

1212836622117198922.jpg
Xe ùn ứ trên cầu Cần Thơ bờ Vĩnh Long
2268824655923046464.jpg
Vị trí thi công nâng cấp mặt cầu Cần Thơ

Anh Tuấn, tài xế xe tải cho biết: "Quốc lộ 1 từ nút giao đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến cầu Cần Thơ dài khoảng 5km, nhưng tôi di chuyển hơn 1 giờ vẫn chưa qua khỏi đoạn này. Không hiểu sao đơn vị sửa chữa cầu không có phương án phân luồng, điều tiết giao thông để tránh kẹt xe".

b42ab4cff2007e5e2711.jpg
Vị trí nâng cấp chỉ còn lại 1 làn để xe ô tô di chuyển dẫn đến tình trạng ùn ứ

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, vì mặt cầu Cần Thơ xuống cấp nên đơn vị nâng cấp sửa chữa, phạm vi là nhịp chính dầm thép cầu dài hơn 200m.

Việc nâng cấp chính thức triển khai trong hôm nay (15-11), dự kiến hoàn thành trong 5 ngày.

Trước khi thi công, Khu Quản lý đường bộ IV đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

2542428423381956305.jpg
Tại điểm thi công nhịp mặt cầu (nhịp chính) chỉ có một công nhân ngồi cầm gậy tín hiệu

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, từ 18 giờ đến khoảng 20 giờ hôm nay (15-11), dù tình trạng kẹt xe kéo dài nhưng vẫn không thấy lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông.

Tại điểm thi công ở nhịp chính cầu Cần Thơ chỉ có một người ngồi cầm gậy tín hiệu.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ Vĩnh Long cầu Cần Thơ kẹt xe Khu Quản lý đường bộ IV nâng cấp mặt cầu Cần Thơ nhịp chính kẹt xe kéo dài

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn