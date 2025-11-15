Sửa chữa mặt cầu Cần Thơ gây kẹt xe kéo dài

Tối 15-11, một phần mặt cầu Cần Thơ được rào chắn để sửa chữa khiến giao thông trên quốc lộ 1, đoạn từ nút giao đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến cầu Cần Thơ bị kẹt xe nghiêm trọng.

Kẹt xe kéo dài phía bờ Vĩnh Long vì sửa chữa, nâng cấp mặt cầu Cần Thơ

Ghi nhận của phóng viên Báo SGGP, từ 18 giờ đến 20 giờ, dòng xe vừa ra khỏi cao tốc TPHCM - Cần Thơ phải nối đuôi nhau, nhích từng chút một trên quốc lộ 1 về hướng TP Cần Thơ.

Dòng xe nối dài dưới chân cầu Cần Thơ bờ Vĩnh Long

cuối tuần, lưu lượng phương tiện trên quốc lộ 1 đông, việc thi công nâng cấp cầu khiến tình trạng kẹt xe càng thêm nghiêm trọng.

Theo ghi nhận, đến khoảng 20 giờ, tình trạng kẹt xe kéo dài vẫn tiếp diễn.

Các phương tiện nối đuôi nhau, nhích từng chút

Xe vận chuyển nông sản "chịu trận" vì kẹt xe

Một số tài xế thấy kẹt xe kéo dài đã tấp xe vào phần đường trống dưới chân cầu Cần Thơ (bờ Vĩnh Long) để chờ thông thoáng.

Xe ùn ứ trên cầu Cần Thơ bờ Vĩnh Long

Vị trí thi công nâng cấp mặt cầu Cần Thơ

Anh Tuấn, tài xế xe tải cho biết: "Quốc lộ 1 từ nút giao đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ đến cầu Cần Thơ dài khoảng 5km, nhưng tôi di chuyển hơn 1 giờ vẫn chưa qua khỏi đoạn này. Không hiểu sao đơn vị sửa chữa cầu không có phương án phân luồng, điều tiết giao thông để tránh kẹt xe".

Vị trí nâng cấp chỉ còn lại 1 làn để xe ô tô di chuyển dẫn đến tình trạng ùn ứ

Ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Khu Quản lý đường bộ IV cho biết, vì mặt cầu Cần Thơ xuống cấp nên đơn vị nâng cấp sửa chữa, phạm vi là nhịp chính dầm thép cầu dài hơn 200m.

Việc nâng cấp chính thức triển khai trong hôm nay (15-11), dự kiến hoàn thành trong 5 ngày.

Trước khi thi công, Khu Quản lý đường bộ IV đã phối hợp lực lượng chức năng địa phương tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông.

Tại điểm thi công nhịp mặt cầu (nhịp chính) chỉ có một công nhân ngồi cầm gậy tín hiệu

Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế của phóng viên, từ 18 giờ đến khoảng 20 giờ hôm nay (15-11), dù tình trạng kẹt xe kéo dài nhưng vẫn không thấy lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông.

Tại điểm thi công ở nhịp chính cầu Cần Thơ chỉ có một người ngồi cầm gậy tín hiệu.

TUẤN QUANG