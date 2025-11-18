Cà Mau: Tập trung phát triển mô hình nuôi cua bền vững

Theo Sở KH-CN tỉnh Cà Mau, trên địa bàn hiện có hơn 386.000ha nuôi cua, sản lượng bình quân trên 40.000 tấn/năm, đóng vai trò trụ cột trong kinh tế vùng ven biển.

Tuy nhiên, ngành cua của tỉnh Cà Mau đang đối diện với nhiều khó khăn, thách thức như: chất lượng giống còn thiếu ổn định, chưa có chương trình chọn lọc di truyền hay quản lý đàn bố mẹ chuẩn hóa, khiến tình hình dịch bệnh gia tăng, năng suất và tỷ lệ sống suy giảm. Bên cạnh đó, thị trường xuất khẩu vẫn phụ thuộc nhiều vào Trung Quốc (70–80%), các sản phẩm chế biến giá trị gia tăng còn rất hạn chế.

Quang cảnh hội thảo

Tại hội thảo, các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài nước như FAO, CSIRO, Thái Lan, Indonesia, Philippines… đã trao đổi, thảo luận về những kết quả thử nghiệm công nghệ nuôi, dữ liệu dịch tễ học bệnh cua, những phương pháp cải thiện giống. Đồng thời, cũng đánh giá những tiềm năng, lợi thế, những thách thức, các giải pháp để thúc đẩy ngành hàng cua tỉnh Cà Mau phát triển.

Cua biển là một trong những đặc sản của tỉnh Cà Mau

Phát biểu kết luận tại hội thảo, ông Ngô Vũ Thăng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đánh giá cao các ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học; các ý kiến mang tính ứng dụng thực tiễn cao. Trên cơ sở các khuyến nghị, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung phát triển mô hình nuôi cua bền vững gắn với rừng ngập mặn thân thiện với môi trường, bảo tồn hệ sinh thái, làm nổi bật giá trị thương hiệu cua...

Tỉnh Cà Mau cũng kiến nghị Trung ương xây dựng các chương trình quốc gia về giống cua biển, an toàn sinh học gắn kết với trại nuôi, phòng thí nghiệm, cũng như mạng lưới kiểm soát bệnh dịch.

TẤN THÁI