Thành lập “Ban Cố vấn” cho lãnh đạo TP Cần Thơ

Chiều 11-11, UBND TP Cần Thơ có buổi làm việc với lãnh đạo các trường đại học trên địa bàn thành phố.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại buổi làm việc

Tham dự buổi làm việc có ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; lãnh đạo các sở ngành và đại diện 8 đơn vị đào tạo đại học trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thông tin, sắp tới thành phố sẽ mời các nhà khoa học, chuyên gia trên tất cả các lĩnh vực, như: kinh tế, giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao… để tham gia, thành lập "Ban Cố vấn”. "Ban Cố vấn" sẽ hỗ trợ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong xây dựng các nghị quyết, hoặc đề án, dự án để thực hiện các chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Cũng tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên bày tỏ mong muốn nhận được sự đóng góp ý kiến, kiến nghị tích cực từ lãnh đạo các trường đại học về việc xây dựng “cơ chế đặc thù”, nhằm phục vụ sự phát triển của thành phố trong thời gian tới.

Hiện nay, trên địa bàn TP Cần Thơ có 8 cơ sở đào tạo đại học, trong đó có 4 trường công lập và 4 trường tư thục. Tổng quy mô đào tạo của các cơ sở giáo dục đại học tại TP Cần Thơ là khoảng 100.000 sinh viên; chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm là gần 30.000 sinh viên.

Theo lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TP Cần Thơ, thành phố hiện có trên 10.000 người tham gia trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nếu tận dụng tốt, đây sẽ là lực lượng tri thức quan trọng để góp phần thúc đẩy phát triển TP Cần Thơ.

TUẤN QUANG