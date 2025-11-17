Đồng chí Phạm Thành Ngại giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày 17-11, tại Tỉnh ủy Đồng Tháp, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về điều động đồng chí Phạm Thành Ngại, Phó Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Phạm Thành Ngại. Ảnh: VGP/LS

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Thành Ngại bày tỏ nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao vừa là vinh dự, tự hào, vừa là trách nhiệm lớn lao trước một địa bàn mới, nhất là sau sáp nhập, tỉnh Đồng Tháp có không gian phát triển lớn, nhiều tiềm năng và thế mạnh để xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cam kết sẽ nỗ lực hết mình, cùng với tập thể lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo phương châm: Toàn diện – Trọng tâm – Kết nối – Bứt phá để phát triển bền vững; phấn đấu đến năm 2030 xây dựng tỉnh Đồng Tháp có công nghiệp phát triển nhanh, tiên phong xây dựng nền công nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân thông minh, thuộc nhóm địa phương phát triển hàng đầu vùng ĐBSCL.

HĐND tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành Kỳ họp chuyên đề bầu đồng chí Phạm Thành Ngại giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Phạm Thành Ngại, sinh năm 1971, quê ở Cà Mau. Trình độ: Thạc sĩ Luật Kinh tế; Cử nhân Luật; Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Từ năm 1994, đồng chí Phạm Thành Ngại công tác tại huyện Trần Văn Thời và giữ các chức vụ Phó chánh Văn phòng, Quyền Chánh văn phòng Huyện ủy, Chánh văn phòng Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy thị trấn Sông Đốc, Phó chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời.

Tháng 1-2011, giữ các chức vụ phó Chánh Văn phòng rồi Chánh văn phòng Tỉnh ủy Cà Mau, tháng 6-2018, làm Bí thư Huyện ủy Năm Căn.

Tháng 8-2020, đồng chí Phạm Thành Ngại làm Bí thư Thành ủy Cà Mau; một năm sau đó, (9-2021), giữ chức Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Tháng 11-2024, đồng chí Phạm Thành Ngại giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

NGỌC PHÚC