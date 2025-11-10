Tuyên truyền pháp luật cho gần 800 học sinh vùng biên giới An Giang

Ngày 10-11, Tiểu đoàn 519 (Trung đoàn 893, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang) phối hợp với Công an và Đoàn thanh niên xã Giang Thành tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho gần 800 học sinh Trường THPT Thoại Ngọc Hầu.

Cán bộ Tiểu đoàn 519 tuyên truyền pháp luật đến học sinh Trường THPT Thoại Ngọc Hầu. Ảnh: NAM KHÔI

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật An ninh mạng, cũng như các kiến thức về phòng, chống bạo lực học đường và ma túy học đường.

Trung tá Trần Trọng Bình, Chính ủy Trung đoàn 893, cho biết hoạt động này nằm trong khuôn khổ thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021–2027”.

Theo Trung tá Bình, việc tuyên truyền pháp luật trong học đường, nhất là ở khu vực biên giới, sẽ góp phần nâng cao nhận thức pháp lý cho học sinh, giúp các em hiểu rõ quyền, nghĩa vụ công dân, từng bước xây dựng ý thức sống và học tập theo pháp luật.

Đại diện Tiểu đoàn 519 trao quà đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Ảnh: NAM KHÔI

Dịp này, Tiểu đoàn 519 phối hợp với Đoàn xã Giang Thành trao 5 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng) tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập. Đồng thời, đơn vị cũng phát hơn 800 tờ gấp pháp luật nhằm lan tỏa thông tin tuyên truyền đến từng học sinh.

NAM KHÔI