Cần Thơ: Hỗ trợ liên kết để hình thành vùng sản xuất lớn

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên thăm hỏi và động viên các gia đình tại Ngày hội

Tại ngày hội, cán bộ địa phương và người dân đã có những tham luận nhằm đánh giá lại kết quả qua 1 năm tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời tuyên truyền, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của địa phương.

Theo ông Nguyễn Văn Nhứt, Trưởng khu vực Trường Hòa, phường Phước Thới, TP Cần Thơ, thời gian qua, người dân khu vực Trường Hòa đã tích cực tham gia các phong trào thi đua, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhiều mô hình sản xuất hiệu quả được xây dựng, góp phần chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp thị trường. Người dân thường xuyên áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nâng cao năng suất và giá trị kinh tế.

Chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ người dân phát triển kinh tế hộ gia đình, thương mại, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp; phối hợp với ngân hàng chính sách và các hội đoàn thể tạo điều kiện vay vốn ưu đãi cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn. Nhờ đó, thu nhập người dân tiếp tục được cải thiện; khu vực hiện không còn hộ nghèo, số hộ cận nghèo giảm từ 22 xuống còn 17 hộ trong năm 2025.

Phát biểu tại ngày hội, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt khi TP Cần Thơ chính thức vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Điểm đáng mừng là tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa ba địa phương sau hợp nhất (Cần Thơ – Hậu Giang – Sóc Trăng) được thể hiện rõ nét; đội ngũ cán bộ nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phối hợp hiệu quả để thúc đẩy phát triển chung. Bên cạnh đó, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mang lại nhiều thuận lợi. Song cũng đặt ra trách nhiệm lớn hơn cho chính quyền cơ sở, đặc biệt là UBND phường và Chủ tịch UBND phường với mục tiêu “gần dân, sát dân”, phục vụ tốt nhất đời sống, sản xuất, kinh doanh của nhân dân.

Theo ông Trương Cảnh Tuyên, sau khi hợp nhất và triển khai chính quyền địa phương hai cấp, phường Phước Thới nhanh chóng ổn định bộ máy, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, triển khai nghị quyết kịp thời và hiệu quả. Các chỉ tiêu kinh tế, xã hội cơ bản hoàn thành, trong đó thu ngân sách đã đạt và dự kiến vượt trên 15% chỉ tiêu thành phố giao. Phường tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất. Ở khu dân cư Trường Hòa, các phong trào thi đua được nhân dân hưởng ứng tích cực; công tác tuyên truyền về mô hình chính quyền địa phương hai cấp được thực hiện tốt.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại Ngày hội

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết của thành phố và của phường nhiệm kỳ 2025–2030, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên đề nghị chính quyền địa phương và người dân tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của thành phố và phường; góp ý chân thành, xây dựng để cùng phát triển. Đẩy mạnh phong trào thi đua trong sản xuất, kinh doanh; phát huy tinh thần hỗ trợ, chia sẻ, liên kết – nhất là trong nông nghiệp để hình thành vùng sản xuất lớn, nâng cao năng suất và chất lượng. Tham gia mạnh mẽ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đặc biệt là bảo vệ môi trường – thu gom rác đúng nơi quy định, không xả thải ra kênh rạch, giữ gìn cảnh quan sạch đẹp. Quan tâm công tác khuyến học, khuyến tài, không để học sinh vì khó khăn mà phải bỏ học...

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên tặng quà cho Ban Công tác Mặt trận khu vực Trường Hòa

VĨNH TƯỜNG