Cà Mau đẩy mạnh liên kết phát triển ngành cua biển

Ngày 17-11, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp với Hội Thủy sản Việt Nam tổ chức Hội nghị Liên kết chuỗi trong sản xuất - tiêu thụ sản phẩm cua tỉnh Cà Mau. Đây là bước đi quan trọng nhằm từng bước tháo gỡ những nút thắt trong chuỗi giá trị ngành cua – một trong những sản phẩm thủy sản chủ lực của tỉnh.

Đại diện Sở Công thương Cà Mau, Hội Thuỷ sản Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thành Cảnh (Trung Quốc) ký kết biên bản hợp tác, phát triển ngành cua tỉnh Cà Mau

Theo Sở Công thương tỉnh Cà Mau, hiện toàn tỉnh có khoảng 380.000ha diện tích nuôi cua, chủ yếu theo hình thức xen canh với tôm. Sản lượng cua đạt bình quân khoảng 40.000 tấn/năm, mang lại sinh kế ổn định cho hàng chục nghìn hộ dân ven biển.

Tuy nhiên, dù có lợi thế tự nhiên và tiềm năng lớn, hoạt động tiêu thụ và xuất khẩu cua Cà Mau vẫn còn nhiều hạn chế. Cua biển hiện chủ yếu tiêu thụ trong nước hoặc xuất khẩu tiểu ngạch qua trung gian; chưa phát triển được nhiều sản phẩm chế biến hay gia tăng giá trị; logistics còn yếu, đặc biệt là vận chuyển cua thương phẩm sống.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng cũng đang trong giai đoạn hoàn thiện. Ngoài ra, Cà Mau hiện chưa có doanh nghiệp đầu mối đủ lớn để tổ chức sản xuất và tiêu thụ theo chuỗi liên kết bền vững, từ vùng nuôi đến xuất khẩu chính ngạch.

Trước những thực tế này, hội nghị xác định cần hình thành chuỗi liên kết chặt chẽ, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cho biết, phía Trung Quốc đang nghiên cứu hợp tác xây dựng Trung tâm kiểm nghiệm nông sản ngay tại địa bàn tỉnh, thay vì đặt tại cửa khẩu như trước đây. Trung tâm này sẽ phục vụ cấp giấy chứng nhận cho nông sản nói chung và sản phẩm cua biển nói riêng, tạo thuận lợi trong xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Ngoài ra, Hội Thủy sản Việt Nam sẽ hỗ trợ Cà Mau ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm cua. Tỉnh cũng sẽ đóng vai trò kết nối, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi cua tiếp cận, đàm phán và ký kết hợp đồng tiêu thụ với các đối tác trong và ngoài nước.

