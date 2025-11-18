Sức bật của Đồng bằng sông Cửu Long

Cơ hội để An Giang đột phá, vươn tầm trung tâm kinh tế biển quốc gia

Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ hội giúp An Giang đột phá.

Tối 17-11, tại đặc khu Phú Quốc, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì cuộc họp nghe báo cáo điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và trọng tâm, định hướng phát triển của đặc khu Phú Quốc trong điều chỉnh quy hoạch thời gian tới.

Tại cuộc họp, Sở Tài chính đã báo cáo tiến độ thực hiện điều chỉnh Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đơn vị tư vấn trình bày quy hoạch tổng thể tỉnh An Giang, đánh giá hiện trạng, xác định ngành ưu tiên và định hướng phát triển.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 là cơ hội giúp An Giang đột phá.

IMG_8538.JPG
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu, trên nguyên tắc kế thừa, đổi mới, đột phá, đồng bộ. Trong đó, đặc biệt lưu ý, quy hoạch phải làm bật lên định hướng chiến lược phát triển tỉnh An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia.

Bên cạnh đó, nghiên cứu kinh tế cửa khẩu; lập kế hoạch chi tiết rõ thời gian, sản phẩm; tổ chức hội thảo mời các chuyên gia hàng đầu về quy hoạch để tư vấn, phản biện; lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương; đảm bảo tính đồng bộ, tuân thủ pháp luật. Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Sở Tài chính gắn việc thực hiện quy hoạch chung với quy hoạch sử dụng đất.

Về các chính sách nổi trội, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu cần nghiên cứu, chia làm ba nhóm: nhóm chính sách nổi bật trên thế giới phù hợp thực hiện ở tỉnh An Giang; chính sách nổi trội nhất của các tỉnh, thành, địa phương có thể áp dụng ở tỉnh An Giang; nhóm chính sách mới.

NAM KHÔI

