An Giang: Truyền tải thông điệp chung tay phòng, chống rác thải nhựa

Triển lãm trưng bày 100 khung ảnh kết hợp thuyết minh, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa.

Đoàn viên, thanh niên xem các tác phẩm trưng bày tại triển lãm

Sáng 17-11, tại Trường Cao đẳng Kiên Giang (phường Rạch Giá), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức khai mạc triển lãm ảnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa năm 2025.

Triển lãm trưng bày 100 khung ảnh kết hợp thuyết minh, băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa.

Phát biểu khai mạc, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, triển lãm là một hoạt động truyền thông thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2021. Thông qua các ảnh, tư liệu cung cấp cho người xem những thông tin về tác hại của chất thải nhựa, túi ni lông đối với kinh tế, xã hội, môi trường và sức khỏe con người.

Triển lãm ảnh tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa có 5 chủ đề chính, gồm: Thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa, nguồn gốc rác thải nhựa, nguyên nhân ô nhiễm, hậu quả của rác thải nhựa, giải pháp giảm ô nhiễm rác thải nhựa.

