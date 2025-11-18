Cần Thơ vận hành hệ thống cảnh báo sớm khí tượng thủy văn

Xã hội

Ngày 18-11, tại phường Vĩnh Phước (TP Cần Thơ), Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thị Ngọc Điệp đã tham dự lễ bàn giao hệ thống khí tượng thủy văn cảnh báo sớm tự động – một phần của Dự án cộng đồng ven biển thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, do Chính phủ Canada và UNDP Việt Nam tài trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông James Nickel, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Canada tại Việt Nam, nhấn mạnh vai trò quan trọng của hệ thống trong việc phát hiện sớm thiên tai và các rủi ro khí tượng. Hệ thống có khả năng tự động đo mưa, gió, mực nước, độ ẩm, áp suất khí quyển liên tục, giúp cảnh báo nhanh các hiện tượng cực đoan như mưa lớn, lũ quét hay triều cường.

Tính đến nay, dự án đã bàn giao 7 hệ thống cảnh báo sớm tự động cho các xã ven biển thuộc địa bàn Cần Thơ. Các dữ liệu từ hệ thống sẽ giúp chính quyền địa phương kịp thời đưa ra quyết định ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai.

Các bên liên quan ký kết bàn giao, sử dụng, quản lý hệ thống cảnh báo khí tượng thủy văn tự động

Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Ngọc Điệp khẳng định, hệ thống này là bước tiến cụ thể trong việc ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số vào quản lý rủi ro thiên tai, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn biến phức tạp.

Bà cho biết thành phố sẽ chỉ đạo các địa phương duy trì, khai thác hiệu quả hệ thống, đồng thời tiếp tục đào tạo nhân lực, cập nhật dữ liệu thường xuyên và nhân rộng mô hình này trên toàn địa bàn, hướng đến mục tiêu Cần Thơ an toàn, thích ứng và phát triển bền vững trước biến đổi khí hậu.

TUẤN QUANG

Từ khóa

Cần Thơ phường Vĩnh Phước hệ thống cảnh báo khí tượng thủy văn Canada Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc

