TPHCM: Cháy lớn tại xưởng sản xuất nệm mút ở phường Bình Trị Đông

Ngọn lửa bất ngờ bùng phát kèm theo cột khói đen cao hàng chục mét từ xưởng sản xuất nệm mút trên đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông (TPHCM). Khoảng một giờ sau, đám cháy đã được lực lượng chức năng khống chế.

Tối 2-6, Công an phường Bình Trị Đông (TPHCM) đang phong tỏa hiện trường, phục vụ điều tra nguyên nhân vụ cháy nhà xưởng trên đường Hương Lộ 2.

Đám cháy kèm cột khói đen cao hàng chục mét

Khoảng 16 giờ cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ phát ra từ khu vực xưởng sản xuất nệm mút rộng hàng trăm mét vuông nằm trên đường Hương Lộ 2. Phát hiện đám cháy, người dân tìm cách dập lửa nhưng không thành.

Đám cháy sau đó bốc lên dữ dội kèm cột khói đen cao hàng chục mét. Đám cháy xảy ra vào giờ cao điểm buổi chiều nên giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

Khu dân cư xung quanh khu vực xảy ra cháy

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động nhiều xe chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đến hơn 17 giờ, đám cháy cơ bản khống chế. Hiện lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

MẠNH THẮNG

