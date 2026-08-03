Nam bộ sắp đón đợt mưa lớn trở lại

Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ cho biết, mưa dông trên khu vực Nam bộ sắp gia tăng trở lại. Từ ngày 6 đến 8-8, khu vực có xu hướng xuất hiện mưa vừa, mưa to.

Trong 2 ngày 3 và 4-8, Nam bộ phổ biến mây thay đổi, ngày nắng nhiều. Cường độ nắng tăng dần về trưa và chiều, gây cảm giác oi nóng. Một số nơi tại Tây Ninh, Đồng Nai và trung tâm TPHCM có thể xuất hiện nắng nóng.

Nhiệt độ cao nhất tại miền Đông phổ biến 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C; miền Tây 32-34 độ C, có nơi trên 34 độ C. Tại Lâm Đồng, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, khu vực ven biển 32-34 độ C.

Mưa rào kèm dông chủ yếu xuất hiện vào chiều và tối, tập trung trong khoảng 13-19 giờ, với xác suất mưa 40%-60%. Mưa tập trung tại miền Đông và khu vực ven biển miền Tây, phần lớn có lượng nhỏ.

Riêng Lâm Đồng, Tây Ninh, Đồng Nai và phía Bắc TPHCM có khả năng xuất hiện mưa vừa, lượng mưa trên 20mm, với xác suất 10%-30%.

Từ ngày 5-8, mưa bắt đầu tăng cả về phạm vi và lượng, tập trung vào chiều và tối. Lượng mưa phổ biến từ nhỏ đến vừa; khu vực miền Đông có khả năng cục bộ mưa to, với xác suất 10%-30%. Ban ngày, thời tiết vẫn chủ yếu có nắng.

Từ ngày 6 đến 8-8, mưa vừa, mưa to có xu hướng gia tăng trên khu vực Nam bộ. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh, nhất là khi tham gia giao thông hoặc hoạt động ngoài trời.

Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, ngày và đêm 3-8, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rào, rải rác có dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Đợt mưa dông, mưa lớn cục bộ tại Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.

PHÚC VĂN