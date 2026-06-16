Cảnh báo về loại bút tiêm giảm cân

“Tiêm xong em như thần! Giảm 3,5kg chỉ với một ống thuốc. Không thèm ăn, không thèm uống, không thấy mệt”, chị Đ.L.H.T. (trú tại phường Phước Thắng, TPHCM) khoe trải nghiệm dùng bút tiêm để giảm cân.

Tiêm xong em như thần!

Loại bút tiêm mà chị T. chia sẻ có tên Mounjaro 2,5mg (Tirzepatide). Tự nhận mình đã trải nghiệm, trên Facebook cá nhân, chị dành những mỹ từ khen ngợi công dụng giảm cân của bút tiêm. Bên dưới bài đăng, trong phần bình luận, hàng loạt tài khoản vào rao bán bút tiêm chuẩn hàng “xách tay”.

Loại bút tiêm được chị H.T. khoe trên mạng xã hội: dùng 3 ống giảm được 7kg

Trong vai người có nhu cầu giảm cân, chúng tôi liên hệ một cửa hàng chuyên bán “bút tiêm giảm cân Nhật xách tay”. Người bán nhiệt tình tư vấn về hiệu quả của thuốc, giúp giảm từ 3-5kg và với liều 2,5mg - đảm bảo an toàn tuyệt đối: “Một hộp gồm 2 bút, giá khoảng 1,5 triệu đồng. Mỗi tuần tiêm một lần. Nên bắt đầu với liều 2,5mg. Thuốc được vận chuyển dễ dàng từ Hà Nội vào TPHCM bằng đá khô để bảo quản”.

Từ những lời quảng cáo hấp dẫn về hiệu quả, độ an toàn, một số người đã bỏ tiền mua và sử dụng. Những kiểu chia sẻ “Tiêm xong em như thần!” như của chị Đ.L.H.T. trên mạng xã hội không ít. Tuy nhiên, thực tế không phải ai cũng nhận được kết quả như mong đợi, nhiều khách hàng phải đối mặt với những tác dụng phụ nghiêm trọng. Theo chị T.S. (43 tuổi, ngụ phường Bến Thành, TPHCM), sau khi tiêm thuốc theo tư vấn của người bán, chị rơi vào trạng thái kiệt sức kéo dài. “Mệt kinh khủng, người như đi mượn. Tiêm xong không thèm ăn, không muốn làm gì, chỉ muốn nằm một chỗ. Nếu ăn nhiều một chút là buồn nôn, chóng mặt, tụt huyết áp. Giảm cân là thật, nhưng sợ hãi cũng là thật”, chị S. kể.

Thậm chí có lần, đang đi đường, chị bị tụt huyết áp, người lạnh toát, phải gọi người nhà đến đưa về. Đó cũng là trải nghiệm ám ảnh của chị N.T.D. (35 tuổi, trú phường Vũng Tàu, TPHCM). Dù cân nặng giảm 1kg, nhưng cơ thể chị lúc nào cũng mỏi mệt, uể oải, tim đập nhanh, ù tai sau khi dùng 4 bút tiêm. Còn tài khoản C.M.N. đăng lên Facebook kể về việc em gái phải nhập viện hai lần vì lạm dụng bút tiêm giảm cân.

Nhiều người mua bút tiêm giảm cân không biết rõ nguồn gốc sản phẩm, cũng không nắm được thành phần thực sự bên trong. Điều họ quan tâm là khả năng giảm cân nhanh chóng. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo SGGP, những loại bút tiêm được rao bán không phải thực phẩm chức năng hay sản phẩm làm đẹp. Thực chất, đây là thuốc điều trị béo phì và đái tháo đường, thuộc nhóm GLP-1 receptor agonists hoặc các thuốc incretin thế hệ mới như liraglutide, semaglutide và tirzepatide.

Rủi ro rình rập

ThS BS-CK1 Lê Thuận Linh, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (TPHCM), cho biết, hiện nay, Cục Quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) chỉ chấp thuận 3 loại thuốc dạng tiêm trong điều trị béo phì, bao gồm liraglutide 3mg, semaglutide 2.4mg, tirzepatide.

Tại Việt Nam, Bộ Y tế cấp phép cho thuốc liraglutide 3mg (Saxenda) trong điều trị béo phì với chỉ định rất khắt khe: người lớn có chỉ số khối cơ thể (BMI) ≥ 27 (thừa cân) kèm theo ít nhất một bệnh lý nền như tiền đái tháo đường, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu; hoặc bệnh nhân người lớn có BMI ≥ 30 (béo phì). Thuốc chống chỉ định với các trường hợp có tiền sử cá nhân hoặc gia đình mắc ung thư tuyến giáp thể tủy, hội chứng đa u nội tiết type 2... Tóm lại, vì đây là thuốc nên việc sử dụng bắt buộc phải theo chỉ định, liều lượng và hướng dẫn của bác sĩ. Nhiều tác dụng phụ của thuốc đã được cảnh báo như viêm tụy cấp, bệnh túi mật, suy thận cấp, hạ đường huyết nặng, trầm cảm, thậm chí xuất hiện ý nghĩ tự sát.

“Không có loại thuốc nào được xem là thần dược giảm cân. Để giảm cân hiệu quả và bền vững, cần duy trì chế độ ăn giảm năng lượng, tăng cường vận động. Đối với người phải điều trị béo phì, bắt buộc phải tuân thủ phác đồ”, BS-CK1 Văn Viết Thắng khẳng định.

Còn theo BS-CK1 Văn Viết Thắng, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM), các loại bút tiêm mang đến tác dụng giảm cân nhờ giảm cảm giác thèm ăn và kéo dài thời gian no. Điều đáng lo ngại nhất là nhiều người lạm dụng thuốc để giảm cân thần tốc, dùng thuốc không theo chỉ định, không được kiểm soát khiến cơ thể mệt mỏi kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

“Loại thuốc này cần điều kiện bảo quản lạnh rất nghiêm ngặt. Nếu bảo quản sai cách, thuốc có thể hư hỏng. Trên mạng xã hội, các loại bút tiêm đang được mua bán trôi nổi là hàng không rõ nguồn gốc. Vì thế, tuyệt đối không tự ý dùng, tránh gây nguy hại cho sức khỏe”, BS-CK1 Văn Viết Thắng nhấn mạnh. Theo đó, những tác dụng phụ thường gặp chủ yếu liên quan đến đường tiêu hóa, gây buồn nôn, tiêu chảy, táo bón, đầy bụng, chướng hơi, đau bụng, ợ nóng, trào ngược, nhanh no và chán ăn.

GIAO LINH - KHÁNH CHI