Thuê trực thăng đưa nữ du khách từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu

Một nữ du khách 76 tuổi bị nhiễm trùng huyết, diễn biến nguy kịch khi đang du lịch tại đảo Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) đã được gia đình thuê trực thăng đưa vào TPHCM cấp cứu trong đêm.

Trực thăng đưa bệnh nhân từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu

Chiều 15-6, UBND đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng) xác nhận, một gia đình ở TP Đồng Nai đã thuê trực thăng đưa người thân bị bệnh nặng từ đảo Phú Quý vào TPHCM điều trị khẩn cấp.

VIDEO: Thuê trực thăng 350 triệu đồng đưa nữ du khách từ đảo Phú Quý vào đất liền cấp cứu. (Nguồn: C. Xuân)

Theo Trung tâm Y tế Quân dân y đặc khu Phú Quý (đặc khu Phú Quý), nữ bệnh nhân ra đảo du lịch từ ngày 13-6. Đến chiều 14-6, bà nhập viện trong tình trạng tiêu chảy cấp, tụt huyết áp. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết từ đường tiêu hóa trên nền thiếu máu cơ tim, phải sử dụng thuốc vận mạch nâng huyết áp và điều trị kháng sinh.

Bệnh nhân được di chuyển lên trực thăng để vào đất liền cấp cứu

Tuy nhiên, do bệnh nhân dị ứng với một số loại kháng sinh và việc điều trị tại chỗ gặp nhiều khó khăn, gia đình đã quyết định thuê trực thăng để chuyển bệnh nhân vào đất liền thay vì chờ tàu vận chuyển vào ngày hôm sau.

Khoảng 23 giờ đêm 14-6, trực thăng của Công ty Bay dịch vụ Miền Nam hạ cánh xuống đảo Phú Quý, đưa bệnh nhân vào TPHCM cấp cứu. Chi phí cho chuyến bay khoảng 350 triệu đồng.

Phú Quý là đảo xa bờ, cách đất liền hơn 100km, việc đi lại chủ yếu bằng tàu biển. Vì vậy, trực thăng chỉ được huy động trong những tình huống đặc biệt, cấp bách hoặc khi điều kiện vận chuyển bằng đường biển không đáp ứng yêu cầu cấp cứu. Trước đó, vào cuối năm 2025, một trường hợp khác tại Phú Quý cũng từng thuê trực thăng với mức chi phí tương tự để đưa bệnh nhân vào đất liền điều trị.

NGUYỄN TIẾN