“Nới” quyền lợi bảo hiểm y tế

Từ ngày 1-7 tới, nhiều chính sách mới liên quan đến bảo hiểm y tế (BHYT) chính thức có hiệu lực với nhiều quyền lợi khám chữa bệnh (KCB) được mở rộng, giới hạn chi trả tăng cao. Sự điều chỉnh này đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới an sinh xã hội.

Bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy hỗ trợ người bệnh chụp MRI (ẢNH: THÀNH AN)

Thêm cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế

Ngày cuối tuần, tại khu vực chờ khám bệnh của Bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) vẫn rất đông người bệnh. Bà Lê Thị Hoa (52 tuổi, tiểu thương ở phường Yên Hòa, Hà Nội) vừa cẩn thận cất xấp kết quả xét nghiệm, vừa chia sẻ: “Gia đình tôi buôn bán tự do. Nghe đài báo nói từ ngày 1-7 tới tăng tiền đóng BHYT, chúng tôi rất lo vì cả gia đình sẽ phải tốn thêm một khoản chi phí không nhỏ. Tuy nhiên, qua tìm hiểu và được cán bộ ở địa phương giải thích về việc tăng mức đóng BHYT là do lương cơ sở tăng, kéo theo đó là quyền lợi khám, chữa bệnh cũng được nâng lên nhiều, chúng tôi cũng an tâm”.

Một trong những điểm đáng chú ý của Luật BHYT sửa đổi là mở rộng quyền lợi khám chữa bệnh cho người dân. Người tham gia BHYT được tạo điều kiện thuận lợi hơn khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế phù hợp với nơi cư trú, tạm trú hoặc lưu trú, thay vì bị ràng buộc chặt bởi địa giới hành chính như trước đây.

Đặc biệt, người mắc một số bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần phẫu thuật hoặc sử dụng kỹ thuật cao có thể được tiếp cận trực tiếp cơ sở khám chữa bệnh chuyên sâu mà vẫn được Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định. Điều này giúp rút ngắn thời gian điều trị, tránh tình trạng người bệnh phải đi lại nhiều lần để hoàn tất thủ tục chuyển tuyến.

Với những gia đình có người đau ốm thường xuyên hay mắc bệnh mạn tính thì sự điều chỉnh chính sách BHYT lần này càng khẳng định vai trò “cứu cánh” của tấm thẻ BHYT.

Anh Nguyễn Duy Luân (46 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, TPHCM, có mẹ đang chạy thận nhân tạo nhiều năm) cho biết: “Mẹ tôi đã tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục. Trước đây, quy định về việc đồng chi trả 20% khiến gia đình phải chi phí một khoản không hề nhỏ mỗi năm. Tuy nhiên, theo quy định mới thì tới đây người tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên sẽ được Quỹ BHYT chi trả 100% chi phí trong phạm vi hưởng khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt quá 6 lần mức lương cơ sở (tương đương 15.180.000 đồng) nên nhẹ gánh hơn”.

Chính sách BHYT mới từ ngày 1-7-2026 Hưởng 50% chi phí khám chữa bệnh ngoại trú trái tuyến. Miễn phí hoàn toàn cho hóa đơn dưới 379.500 đồng. Tham gia BHYT 5 năm liên tục hưởng 100% chi phí khi số tiền cùng chi trả trong năm vượt 15,18 triệu đồng. Tăng mức trần thanh toán thiết bị y tế lên đến 113,85 triệu đồng. Nguồn: Bộ Y tế

Tăng mức đóng, nâng thụ hưởng

Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, yếu tố cốt lõi chi phối sự thay đổi chính sách BHYT từ ngày 1-7 tới chính là việc Chính phủ nâng mức lương cơ sở từ 2.340.000 đồng/tháng lên 2.530.000 đồng/tháng. Do phí tham gia BHYT được quy định dựa trên tỷ lệ phần trăm của lương cơ sở, mức đóng của các nhóm đối tượng như hộ gia đình, học sinh, sinh viên và người lao động cũng sẽ nhích lên tương ứng.

Người dân chờ khám chữa bệnh tại Bệnh viện An Bình, TPHCM (ẢNH: NGỌC HUYỀN)

Bà Trần Thị Trang, Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) cho biết, dù mức đóng phí BHYT tăng lên nhưng song song với đó là quyền lợi, sự thụ hưởng của người bệnh BHYT khi đi khám chữa bệnh được nâng cao. Cụ thể, người tham gia BHYT được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh nếu chi phí một lần thấp hơn 15% mức lương cơ sở (tương đương 379.500 đồng). Hơn nữa, “phao cứu sinh” dành cho bệnh nhân tham gia BHYT 5 năm liên tục cũng có sự thay đổi. Giới hạn số tiền cùng chi trả trong năm (mức 6 tháng lương cơ sở) được đẩy lên mức hơn 15 triệu đồng. Sau khi bệnh nhân tự chi trả vượt qua con số này sẽ được hưởng quyền lợi 100% cho các lần khám chữa bệnh đúng tuyến tiếp theo trong năm.

Bên cạnh đó, một trong những thay đổi quan trọng, tháo gỡ nhiều bức xúc của người bệnh là nới lỏng các quy định về khám chữa bệnh trái tuyến. Căn cứ Nghị định 161/2026/NĐ-CP của Chính phủ (quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang), nếu trước đây việc đi khám trái tuyến ngoại trú bị hạn chế thanh toán, thì từ 1-7 tới, ngoài các nhóm bệnh đặc thù được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh; người dân đi khám trái tuyến sẽ được Quỹ BHYT thanh toán 50% mức hưởng thuộc phạm vi chi trả. Sự cởi trói về thủ tục hành chính này giúp người bệnh dễ dàng tiếp cận các dịch vụ kỹ thuật cao ở tuyến trên mà không lo chịu 100% chi phí.

Theo lãnh đạo nhiều bệnh viện trên địa bàn TPHCM, quy định thanh toán 50% cho khám trái tuyến là một bước gỡ khó cho cả y bác sĩ và người bệnh. Việc liên thông dữ liệu cho phép thanh toán ngay trên phần mềm giúp bệnh nhân không còn mệt mỏi chạy ngược xuôi xin giấy chuyển viện. Dòng tiền thanh toán từ Quỹ BHYT minh bạch, kịp thời hơn cũng là cơ sở vững chắc để bệnh viện yên tâm nhập thuốc tốt, vật tư chuẩn phục vụ người bệnh.

Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) đang tập trung xây dựng cổng thông tin về quyền lợi BHYT và triển khai nhiều tiện ích quản lý chính sách BHYT trên cổng này cho người dân, cơ sở khám chữa bệnh, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng. Bộ Y tế cũng có chỉ đạo yêu cầu các cơ sở y tế tuyệt đối không được để người bệnh phải tự mua thuốc hay vật tư bên ngoài nếu thuộc danh mục chi trả của BHYT, bảo đảm quyền lợi tối đa cho bệnh nhân ở cả đúng tuyến và trái tuyến.

THÀNH AN - MINH KHANG