Cứu sống bệnh nhân nguy kịch ngay tại Cần Giờ

Ngày 15-6, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 (Cần Giờ) cho biết vừa cứu sống người bệnh L.P.H. (39 tuổi) bị chấn thương nặng do tai nạn giao thông.

Ê kíp ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh cùng các bác sĩ trực tại cơ sở 2 của Bệnh viện Từ Dũ phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhân chấn thương nặng

Người bệnh được đưa vào cấp cứu vào khuya 14-6 trong tình trạng lơ mơ, kích động, huyết áp tụt, mạch nhanh, có dấu hiệu sốc chấn thương nặng sau tai nạn giao thông. Qua thăm khám lâm sàng, siêu âm cấp cứu và các cận lâm sàng cần thiết, ê-kíp trực phát hiện lượng dịch ổ bụng nhiều quanh gan và lách, đồng thời ghi nhận gãy xương đòn phải.

Nhận định đây là trường hợp chấn thương bụng kín có nguy cơ xuất huyết nội nghiêm trọng, các bác sĩ đã khẩn trương kích hoạt quy trình hội chẩn từ xa với các chuyên gia ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh và thống nhất chỉ định phẫu thuật cấp cứu khẩn.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, ê-kíp ngoại khoa của Bệnh viện Lê Văn Thịnh gồm TS.BS Hoàng Đình Tuy, BS Ngô Thành Trung và BS Phan Điền Mạnh Nguyên đã nhanh chóng lên đường đến Cần Giờ để hỗ trợ chuyên môn, phối hợp cùng các bác sĩ đang trực tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 triển khai cuộc phẫu thuật. Đến 22 giờ 40 phút cùng ngày, ca mổ được tiến hành.

Sau hơn 2 giờ 30 phút căng thẳng, cuộc phẫu thuật kết thúc lúc 1 giờ 15 phút sáng ngày 15-6. Kết quả ghi nhận bệnh nhân bị chảy máu ổ bụng do vỡ gan độ 3, rách giường túi mật trên nền chấn thương bụng kín, kèm gãy xương đòn phải. Nhờ được chẩn đoán sớm, hồi sức tích cực và phẫu thuật kịp thời ngay tại chỗ, người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Theo Sở Y tế TPHCM, nếu trước đây những trường hợp tương tự thường phải chuyển về các bệnh viện tuyến cuối trong nội thành thì hiện nay, với sự hiện diện của Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tại Cần Giờ cùng cơ chế hỗ trợ chuyên môn từ xa và điều động chuyên gia khi cần thiết, nhiều trường hợp cấp cứu nặng có thể được xử trí ngay tại địa phương, tận dụng hiệu quả “thời gian vàng” để cứu sống người bệnh.

Sau hơn 6 tháng đi vào hoạt động, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ khám, chữa bệnh thường quy cho người dân khu vực Cần Giờ mà còn từng bước hình thành năng lực tiếp nhận và xử trí các trường hợp cấp cứu nặng, góp phần giảm tải cho các bệnh viện trung tâm và giảm thời gian vận chuyển người bệnh.

THÀNH SƠN