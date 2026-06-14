Ung thư gan gia tăng nhanh, diễn tiến âm thầm

“Ung thư gan vẫn là một trong những bệnh ung thư đáng lo ngại tại Việt Nam do tỷ lệ mắc và tử vong cao. Điều nguy hiểm là bệnh thường diễn tiến âm thầm, nhiều người chỉ phát hiện khi đã ở giai đoạn muộn”.

Các bác sĩ phẫu thuật cho người bệnh mắc ung thư gan

Đó là thông tin được BS-CK2 Nguyễn Ngọc Thao, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ tại hội thảo khoa học “Cập nhật những tiến bộ điều trị đa mô thức ung thư gan” do bệnh viện tổ chức ngày 13-6.

Theo BS-CK2 Nguyễn Ngọc Thao, ung thư gan là bệnh lý nguy hiểm nhưng giai đoạn đầu thường không có biểu hiện đặc hiệu. Người bệnh có thể vẫn sinh hoạt, làm việc bình thường hoặc chỉ xuất hiện những dấu hiệu rất mơ hồ như mệt mỏi, ăn uống kém, đau tức nhẹ vùng hạ sườn phải. Chính sự “im lặng” này khiến không ít trường hợp chủ quan, chỉ đến bệnh viện khi cơ thể sụt cân nhanh, vàng da, vàng mắt, bụng chướng hoặc suy kiệt. Khi đó, bệnh thường đã ở giai đoạn tiến triển, việc điều trị khó khăn hơn nhiều.

Cùng với các nguyên nhân đã được cảnh báo nhiều năm qua như viêm gan B, viêm gan C và xơ gan, hiện nay chế độ ăn uống thiếu lành mạnh đang trở thành yếu tố nguy cơ đáng lo ngại đối với sức khỏe lá gan. Thói quen thường xuyên sử dụng thức ăn nhanh, các món chiên xào nhiều dầu mỡ, thực phẩm nướng cháy xém, thực phẩm chứa nhiều hóa chất hoặc phụ gia không có lợi cho sức khỏe có thể góp phần làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan. Nếu kéo dài, những yếu tố này có thể gây tổn thương gan, thúc đẩy tình trạng viêm, xơ hóa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh lý gan mạn tính.

BS-CK2 Nguyễn Ngọc Thao, Giám đốc Y khoa Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn chia sẻ tại hội thảo

"Đáng chú ý, gan nhiễm mỡ đang có xu hướng gia tăng và không còn là vấn đề chỉ gặp ở người lớn tuổi. Nhiều người trẻ cũng được phát hiện gan nhiễm mỡ do chế độ dinh dưỡng mất cân đối, ít vận động, thừa cân, béo phì hoặc chịu áp lực công việc kéo dài. Khi mỡ tích tụ trong gan trong thời gian dài, gan có thể bị viêm, xơ hóa, từ đó làm tăng nguy cơ tiến triển thành ung thư gan”, BS-CK2 Nguyễn Ngọc Thao thông tin.

Để giảm nguy cơ ung thư gan, người dân cần duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, thực phẩm chế biến ở nhiệt độ cao; tăng cường rau xanh, vận động thể lực đều đặn, kiểm soát cân nặng, hạn chế rượu bia và tránh căng thẳng kéo dài. Việc khám sức khỏe định kỳ, nhất là với người có bệnh lý gan mạn tính, cần được xem là thói quen bắt buộc chứ không phải chỉ thực hiện khi cơ thể có dấu hiệu bất thường.

Đối với nhóm nguy cơ cao, cần tầm soát ung thư gan mỗi 3-6 tháng theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc tầm soát có thể giúp phát hiện những tổn thương bất thường ở gan từ sớm, khi khối u còn nhỏ và cơ hội điều trị triệt căn còn cao.

Điều trị đa mô thức mở thêm cơ hội sống Tại hội thảo, các chuyên gia cho biết, nếu như trước đây điều trị ung thư gan thường dựa vào từng phương pháp riêng lẻ, hiện nay xu hướng điều trị đã chuyển sang hướng đa mô thức, đa chuyên khoa và cá thể hóa cho từng người bệnh. ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long phát biểu tại hội thảo ThS-BS Nguyễn Ngọc Bảo Long, Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, tùy giai đoạn bệnh, chức năng gan, thể trạng và đặc điểm khối u, người bệnh có thể được phối hợp nhiều chuyên khoa với nhiều phương pháp như phẫu thuật, can thiệp mạch, hủy u tại chỗ, điều trị miễn dịch, thuốc nhắm trúng đích hoặc các phương pháp hỗ trợ khác nhằm giúp xây dựng phác đồ điều trị phù hợp nhất, tối ưu hiệu quả điều trị, hạn chế biến chứng và bảo tồn chức năng gan còn lại.

THÀNH AN