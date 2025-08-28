Cảnh giác chiêu giả mạo tuyển dụng, khuyến mãi siêu thị

Saigon Co.op vừa cảnh báo về tình trạng tuyển dụng giả mạo, đặc biệt là các tờ rơi tự xưng “hệ thống Co.opmart” dán ở nơi công cộng. Những tờ rơi này thường hứa hẹn mức lương 8-10 triệu đồng/tháng, ca làm linh hoạt, kèm phụ cấp hấp dẫn.

Hình ảnh cảnh báo được đăng tải trên fanpage chính thức của Saigon Co.op

Tuy nhiên, khi người lao động liên hệ, họ dễ bị yêu cầu đóng nhiều loại phí như hồ sơ, đồng phục, giữ chỗ… nhưng thực tế việc làm không hề tồn tại. Saigon Co.op khẳng định, đơn vị không thu bất kỳ khoản phí tuyển dụng nào và không phát tán tờ rơi. Hồ sơ ứng tuyển chỉ được tiếp nhận qua kênh chính thức tại website: tuyendung.saigonco-op.com.vn.

Không chỉ vậy, gần đây cũng xuất hiện tình trạng giả mạo Co.opmart để lừa đảo khuyến mãi. Nhiều người tiêu dùng nhận được tin nhắn, cuộc gọi hoặc đường link hứa hẹn “quà tặng 0 đồng”, “phiếu mua hàng miễn phí”. Khi truy cập và cung cấp thông tin, khách hàng có nguy cơ mất tiền hoặc lộ dữ liệu cá nhân. Thực tế, Co.opmart chỉ thông báo khuyến mãi trực tiếp tại hệ thống siêu thị hoặc website www.co-opmart. com.vn, Co.opOnline, ứng dụng Saigon Co.op hoặc fanpage chính thức. Người tiêu dùng được khuyến cáo tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin ngân hàng cho các đường link, ứng dụng lạ. Khi gặp trường hợp nghi ngờ, khách hàng nên liên hệ tổng đài CSKH: 1900555568 để được hỗ trợ.

ANH THY