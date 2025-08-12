Cao điểm 40 ngày đêm xây nhà, trường cho vùng lũ Nghệ An

Sáng 12-8, tại xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng người dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Toàn cảnh lễ phát động

Hậu quả của hoàn lưu do cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Nghệ An, nhất là tại các xã biên giới miền núi phía Tây, làm 4 người chết, 4 người bị thương.

Lũ lụt làm 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%; tài sản bị trôi và nhiều diện tích hoa màu, công trình hư hỏng… tổng thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng; riêng các cơ sở giáo dục bị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ xã Mỹ Lý

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm 40 ngày đêm, Bộ Công an sẽ phối hợp tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an đến người dân, học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao mô hình sinh kế cho các hộ nghèo tại 17 xã miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

HỒ VĂN NGỢI