Xã hội

Cao điểm 40 ngày đêm xây nhà, trường cho vùng lũ Nghệ An

SGGPO

Sáng 12-8, tại xã Mỹ Lý (tỉnh Nghệ An), Bộ Công an và tỉnh Nghệ An tổ chức lễ phát động cao điểm 40 ngày đêm xây dựng nhà, trường học tặng người dân và học sinh các xã miền Tây Nghệ An thiệt hại do mưa lũ gây ra.

ảnh 1.jpg
Toàn cảnh lễ phát động

Hậu quả của hoàn lưu do cơn bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho tỉnh Nghệ An, nhất là tại các xã biên giới miền núi phía Tây, làm 4 người chết, 4 người bị thương.

Lũ lụt làm 484 căn nhà bị sập, vùi lấp, cuốn trôi hoàn toàn; 2.328 nhà bị thiệt hại dưới 70%; tài sản bị trôi và nhiều diện tích hoa màu, công trình hư hỏng… tổng thiệt hại ước tính 3.800 tỷ đồng; riêng các cơ sở giáo dục bị thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng.

ảnh2.jpg
Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên bà con vùng lũ xã Mỹ Lý

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm 40 ngày đêm, Bộ Công an sẽ phối hợp tỉnh Nghệ An xây dựng 500 căn nhà cho người dân các xã miền Tây Nghệ An; đồng thời, xây dựng lại Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 bị hư hỏng hoàn toàn sau cơn lũ lịch sử vừa qua; xây dựng lại Trạm Y tế xã Mỹ Lý với kinh phí 15 tỷ đồng.

ảnh3.jpg

Tại buổi lễ, Thượng tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa của Bộ Công an đến người dân, học sinh, lực lượng vũ trang và Trạm Y tế xã Mỹ Lý.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao mô hình sinh kế cho các hộ nghèo tại 17 xã miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua.

Tin liên quan
HỒ VĂN NGỢI

Từ khóa

hoa màu bão số 3 hoàn lưu Nghệ An 40 ngày đêm mô hình sinh kế

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Thư ký Tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn