Cấp bách kiểm soát, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội và TPHCM

Ngày 25-3, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 67/NQ-CP về Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 247/2025/QH15 của Quốc hội về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chính phủ nêu rõ tăng cường nguồn lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường

Kế hoạch đặt ra 9 nhiệm vụ trong năm 2026 để các bộ, ngành, địa phương triển khai thực hiện. Trong đó, Chính phủ giao UBND TP Hà Nội và UBND TPHCM chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các bộ, ngành, địa phương có liên quan thực hiện các biện pháp cấp bách kiểm soát, ngăn chặn và khắc phục, cải thiện tình trạng ô nhiễm không khí tại TP Hà Nội và TPHCM.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia, bảo đảm tích hợp, kết nối, liên thông với cơ sở dữ liệu quốc gia và chia sẻ theo thời gian thực; tích hợp với hệ thống thông tin địa lý để xây dựng bản đồ chất lượng môi trường, công bố, công khai cho cộng đồng và triển khai áp dụng cho một số đô thị lớn (TP Hà Nội, TPHCM…).

Chính phủ giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thiết lập và vận hành sàn giao dịch carbon trong nước...

