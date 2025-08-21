Cấp cứu hai trẻ bỏng nặng, nghi bị cha ruột phóng hỏa

Hai chị em (13 tuổi và 5 tuổi) được chuyển từ Tây Ninh đến TPHCM cấp cứu trong tình trạng bỏng xăng nghiêm trọng. Trong đó, người em bỏng 75% cơ thể, nhiễm trùng huyết, toàn thân phù cứng.

Ngày 21-8, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết, vừa tiếp nhận cấp cứu hai bệnh nhi Q.G. (13 tuổi) và B.L. (5 tuổi, cùng ngụ Tây Ninh) trong tình trạng bỏng nặng toàn thân.

Thông tin ban đầu, sáng ngày 17-8, ngọn lửa bùng phát tại phòng trọ nơi hai em và mẹ đang sinh sống. Vụ cháy khiến cả nhà thương tích nghiêm trọng. Nguyên nhân, nghi ngờ do người cha (đã ly hôn) đổ xăng lên người các nạn nhân và phóng hoả.

Ngay sau đó, hai bé được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) trong tình trạng rất nghiêm trọng.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đang nỗ lực hết sức để cứu hai bệnh nhi bỏng nặng

Bé trai 5 tuổi bị bỏng độ 2-3 khoảng 75% cơ thể, khắp vùng đầu, mặt, cổ, thân mình, cơ quan sinh dục, tay chân, kèm bỏng đường hô hấp và nhiễm trùng huyết.

Hiện tại, bệnh nhi đang sốc giảm thể tích, toàn thân phù cứng, đầu ngón tay chân sạm đen, mạch yếu, phải thở máy và được bù dịch chống sốc liên tục.

Trong khi đó, bé gái 13 tuổi bị bỏng độ 2-3 khoảng 50% cơ thể, sưng nề nghiêm trọng, lộ kết mạc, có dấu hiệu nhiễm trùng vết bỏng. Trẻ tỉnh táo và trả lời được, tuy nhiên vẫn còn nguy cơ sốc nhiễm trùng, bụi than trong đường thở.

Ê-kíp điều trị hiện đang nỗ lực hết sức và sử dụng mọi phương pháp để giành lại sự sống cho 2 bệnh nhi.

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố đã triển khai mô hình một cửa – tiếp nhận và cung cấp dịch vụ toàn diện cho trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại hoặc mang thai ngoài ý muốn. Các em sẽ được khám sàng lọc, điều trị, tư vấn và cung cấp dịch vụ bảo vệ khẩn cấp tại chỗ. Trẻ cũng được tư vấn pháp lý và kết nối với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi. Sau khi điều trị, trẻ sẽ được tiếp nhận chăm sóc và hỗ trợ tại Trung tâm Công tác xã hội – Giáo dục dạy nghề Thiếu niên TPHCM.

GIAO LINH