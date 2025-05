Khởi tố vụ cha nghi xâm hại 2 con gái ở TPHCM

Công an TPHCM đã hủy bỏ quyết định không khởi tố vụ án hình sự của Công an quận Bình Thạnh về việc cha nghi xâm hại 2 con gái; đồng thời, công an cũng xác định vụ việc 2 chị em ruột tố giác cha ruột xâm hại tình dục có dấu hiệu của tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” nên đã khởi tố vụ án để tiếp tục điều tra.