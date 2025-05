Cập nhật kiến thức điều trị mới trong lĩnh vực sản phụ khoa

Một ca can thiệp bào thai tại Bệnh viện Từ Dũ

Theo BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, hội nghị năm nay thu hút hơn 3.000 đại biểu đăng ký tham dự đến từ các bệnh viện, cơ sở y tế, trường đại học trên toàn quốc; 14 báo cáo viên quốc tế, là những chuyên gia đầu ngành đến từ các hiệp hội lớn như FIGO (Liên đoàn Sản phụ khoa Quốc tế), ISUOG (Hiệp hội Siêu âm sản phụ khoa Quốc tế), CNGOF (Hội Sản phụ khoa Pháp), AOFOG (Hiệp hội Sản phụ khoa Châu Á – Thái Bình Dương), ERC (Hội đồng hồi sức Châu Âu), Viện trường PREIS và các trường đại học, bệnh viện uy tín tại Anh, Pháp, Ý, Australia và Singapore.

Trong khuôn khổ hội nghị, hơn 50 bài báo cáo chuyên sâu được trình bày, tập trung vào các chủ đề mang tính thực tiễn và cập nhật cao như: Phẫu thuật nội soi phụ khoa và điều trị xâm lấn tối thiểu; Chẩn đoán trước sinh và các kỹ thuật can thiệp bào thai hiện đại; Ứng dụng di truyền học trong sản khoa; Ung thư phụ khoa, HPV và ung thư cổ tử cung; Quản lý thai kỳ nguy cơ cao, cấp cứu sản khoa, điều trị sinh non; Tối ưu hóa phối hợp sản – nhi trong chăm sóc liên chuyên khoa.

“Một trong những điểm nhấn đặc biệt của chương trình năm nay là phiên hội nghị chuyên đề do đội ngũ chuyên gia từ ISUOG đảm trách và Bệnh viện Từ Dũ phối hợp tổ chức, tập trung trình bày những tiến bộ mới nhất trong lĩnh vực siêu âm sản phụ khoa. Các nội dung được thiết kế chuyên biệt, sát với nhu cầu thực hành, giúp bác sĩ cập nhật nhanh chóng các hướng tiếp cận chẩn đoán hiện đại bằng hình ảnh học”, BS-CK2 Trần Ngọc Hải thông tin.

BS-CK2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ phát biểu tại hội nghị

Đồng thời BS-CK2 Trần Ngọc Hải cho biết, song song với chương trình báo cáo chính, Ban Tổ chức triển khai 3 Workshop chuyên đề chuyên sâu, nhằm cung cấp kiến thức thực hành thiết yếu và trực quan, như: “Can thiệp bào thai – Từ lý thuyết đến thực hành”, “Tiến bộ trong phẫu thuật nội soi”, “Siêu âm quốc tế – có thi đánh giá và cấp chứng chỉ”...

Dịp này, Bệnh viện Từ Dũ đón nhận chứng nhận Trung tâm can thiệp bào thai chuẩn Châu Âu đầu tiên tại Việt Nam do Trường Quốc tế Y học chu sinh, sơ sinh và sức khỏe sinh sản Châu Âu - PREIS (Ý) công nhận; đồng thời, Bộ Y tế cũng đã trao quyết định phê duyệt 5 kỹ thuật can thiệp bào thai mới nhất, ghi nhận bước tiến lớn trong lĩnh vực y học bào thai ở Việt Nam.

THÀNH SƠN