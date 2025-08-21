Hai chị em ngộ độc cần sa sau khi ăn kẹo dẻo không rõ nguồn gốc

Ngày 21-8, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TPHCM) cho biết vừa tiếp nhận và cấp cứu hai trường hợp ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích và gây nghiện.

Ảnh minh họa

Hai bệnh nhân là chị em ruột, gồm một bé gái 9 tuổi và chị gái 22 tuổi, nhập viện vào tối 19-8 trong tình trạng hoảng loạn, chóng mặt, buồn nôn, run tay chân, dễ kích động. Tại Khoa Cấp cứu, kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai dương tính với chất kích thích Marijuana (cần sa).

Ê-kíp trực đã nhanh chóng tiến hành ổn định sinh hiệu, truyền dịch, điều chỉnh rối loạn điện giải, toan kiềm và điều trị triệu chứng. Sau khi được xử trí kịp thời, sức khỏe của hai bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo và được chuyển đến Khoa Nhi, Khoa Nội tiêu hóa để tiếp tục theo dõi.

Sức khỏe người bệnh đã ổn định sau khi được cấp cứu.

Theo người nhà bệnh nhân, trước đó hai chị em có ăn một số viên kẹo dẻo được đựng trong túi zip, không có bao bì, nhãn mác, nằm trong túi quà bánh do người quen từ nước ngoài mang về. Chỉ hai chị em sử dụng loại kẹo này, và xuất hiện các triệu chứng bất thường sau khoảng 30 phút.

BS-CKI Bùi Anh Triết, Phó Trưởng phòng Quản lý Chất lượng, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận ca bệnh nghi ngộ độc do ăn nhầm thực phẩm chứa chất kích thích như cần sa. Việc ăn nhầm các sản phẩm có chứa chất gây nghiện có thể gây ngộ độc tức thời, dẫn đến ức chế thần kinh trung ương, rối loạn ý thức, co giật, rối loạn tâm thần. Đặc biệt, ở trẻ nhỏ, tình trạng ngộ độc có thể diễn biến nghiêm trọng, gây hôn mê kéo dài, loạn nhịp tim, suy hô hấp, thậm chí tử vong.

Bác sĩ cũng cảnh báo, hiện nay trên thị trường xuất hiện nhiều loại bánh kẹo “3 không”: không nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ, không hạn sử dụng. Những sản phẩm này thường sử dụng phụ gia, phẩm màu không rõ thành phần, tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc, nhiễm khuẩn, gây dị ứng hoặc ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe như béo phì, ung thư, rối loạn chuyển hóa…

Các bậc phụ huynh được khuyến cáo tuyệt đối không cho trẻ sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhất là các loại bánh kẹo “lạ”, có thể chứa chất kích thích nguy hiểm. Việc bảo vệ sức khỏe trẻ nhỏ cần bắt đầu từ những lựa chọn an toàn trong từng bữa ăn và món quà hằng ngày.

GIAO LINH