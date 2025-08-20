Ghi nhận nhiều ca bệnh sốt rét ác tính sau khi từ châu Phi trở về

Chiều 20-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có cảnh báo về việc gần đây, bệnh viện liên tục tiếp nhận nhiều ca bệnh sốt rét ác tính, đều có lịch sử du lịch hoặc làm việc tại các quốc gia ở châu Phi trở về.

Phần lớn các trường hợp phải nhập viện có triệu chứng sốt cao đau đầu, buồn nôn, mệt mỏi, da xanh xao. Thậm chí, nhiều trường hợp trước đó đã từng điều trị tại một số bệnh viện nhưng không đỡ mà còn xuất hiện những biểu hiện nặng như: co giật, rối loạn ý thức, sốc nhiễm khuẩn.

Các bác sĩ đang chăm sóc điều trị cho một nam bệnh nhân bị sốt rét ác tính

Trong số các bệnh nhân đang điều điều trị, đáng chú ý là bệnh nhân N.V.K. (45 tuổi ở Hưng Yên), trước đó là công nhân xuất khẩu lao động tại Mali (châu Phi). Sau khi trở về nước, anh K. xuất hiện sốt cao từng cơn (39 độ C), rét run toàn thân, đau tức vùng hạ sườn phải, người mệt mỏi, ăn uống kém. Nhập viện tại cơ sở y tế, anh được chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, suy gan cấp, người mệt nhiều, tiêu chảy nhiều lần và được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Tại Trung tâm Hồi sức tích cực (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), bệnh nhân K. được xác định máu dương tính với ký sinh trùng sốt rét ác tính do Plasmodium falciparum. Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực bằng thuốc chống ký sinh trùng sốt rét, bệnh nhân K. đã không còn phát hiện ký sinh trùng sốt rét trong máu và hồi phục sức khỏe.

Một nữ bệnh nhân bị sốt rét sau khi từ châu Phi trở về

Bác sĩ Nguyễn Đức Minh, Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương), cho biết, sốt rét là bệnh truyền nhiễm do ký sinh trùng Plasmodium, lây truyền qua muỗi Anopheles, thường gặp ở các quốc gia nhiệt đới. Biểu hiện điển hình là các cơn sốt với 3 giai đoạn: sốt nóng, rét run, vã mồ hôi. Tuy nhiên, nếu không khai thác kỹ bệnh sử (nơi đi đến du lịch, làm việc) và biểu hiện bệnh, rất dễ chẩn đoán nhầm.

“Với những người có triệu chứng sốt cấp tính sau khi đi nước ngoài, đặc biệt là các quốc gia châu Phi, cần đến ngay bệnh viện đúng chuyên khoa để xét nghiệm, chẩn đoán kịp thời. Những người chuẩn bị đi đến những vùng có yếu tố nguy cơ cần đến cơ sở y tế để được tư vấn phòng bệnh, hoặc uống thuốc dự phòng bệnh để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng nguy hiểm”, bác sĩ Nguyễn Đức Minh khuyến cáo.

QUỐC LẬP