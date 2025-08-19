Hướng dẫn đến khám bệnh tại Bệnh viện Việt Đức trong thời gian cấm đường phục vụ A80

Ngày 19-8, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (số 8, 16, 18 phố Phủ Doãn, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có thông báo, hướng dẫn việc đến khám bệnh tại bệnh viện trong thời gian phục vụ Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 (A80).

Để phục vụ nhiệm vụ A 80, TP Hà Nội sẽ cấm triệt để, hoặc hạn chế phương tiện di chuyển trên nhiều tuyến đường từ ngày 21-8 đến ngày 2-9.

Cụ thể, thời gian cấm triệt để các phương tiện: từ 17 giờ ngày 21-8 đến 3 giờ ngày 22-8, từ 17 giờ ngày 24-8 đến 3 giờ ngày 25-8, từ 17 giờ ngày 27-8 đến 3 giờ ngày 28-8, từ 18 giờ ngày 29-8 đến 15 giờ ngày 30-8, từ 18 giờ ngày 1-9 đến 15 giờ ngày 2-9.

Trong các khung giờ nêu trên, nhiều tuyến phố quanh khu vực trung tâm như: Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền, Lê Thánh Tông, Điện Biên Phủ, Nguyễn Thái Học, Kim Mã, Giảng Võ... sẽ hạn chế hoặc cấm các loại phương tiện lưu thông.

Sơ đồ các tuyến đường xung quanh Bệnh viện Việt Đức bị cấm để phục vụ lễ kỷ niệm A80

Để việc đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Việt Đức diễn ra thuận lợi, bệnh viện đề nghị người bệnh và người nhà đi khám vào bệnh viện qua cổng số 8, 16, 18 Phủ Doãn. Người bệnh và người nhà đi khám nên sử dụng xe máy, taxi, xe công nghệ, xe buýt (các tuyến buýt dừng gần bệnh viện: số 01, 30, 34...) để thuận tiện quá trình khám, chữa bệnh.

Lưu ý, người bệnh và người nhà đi tới Bệnh viện Việt Đức nên tránh đi vào từ phố: Tràng Thi, Quán Sứ, Tràng Tiền trong giờ cấm đường… Để bảo đảm khám, chữa bệnh thuận lợi, người bệnh nên chủ động sắp xếp thời gian, đến sớm hơn trong những ngày có cấm đường, tuân thủ hướng dẫn phân luồng giao thông của lực lượng chức năng.

Bệnh viện Việt Đức là bệnh viện ngoại khoa lớn nhất ở Hà Nội và khu vực phía Bắc, mỗi ngày tại bệnh viện có trên 2.000 bệnh nhân đến khám và khoảng 300 ca phẫu thuật được thực hiện.

